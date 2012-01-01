حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: روز شنبه از سوی فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای صادر شد که طی آن از باشگاه فیروزصفه اصفهان به خاطر اشتباهات داوری که در دیدار این تیم برابر گیتی پسند رخ داده است، عذرخواهی شده بود. در متن این نامه عذرخواهی به همه موارد اشاره شده بود، جز اتفاق نادری که در آن بازی رخ داد.

وی یادآور شد: در آن بازی زمانی که بازیکن ما در آستانه گلزنی بود، از سوی یکی از بازیکنان تیم حریف از نیمکت ذخیره بطری آبی به سمت آن بازیکن و توپ پرتاب شد. این حادثه به قدری عجیب بود که رسانه‌های خارجی همچون روزنامه مارکا نیز بدان پرداختند اما فدراسیون فوتبال اصلا به این نکته توجه نکرد. ما از فدراسیونی که بابت اشتباهات داوری از یک تیم عذر می‌خواهد، انتظار داریم به آن صحنه زشت هم اشاره می‌کرد.

مدیرفنی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با ابراز تعجب از اینکه چرا حرکت بازیکن فیروزصفه محکوم نشد، گفت: این اقدام هم در ادامه "شمس زدایی" از فوتسال ایران است. متاسفانه کار به همین جا ختم نمی‌شود، آقایان حتی در دعوت بازیکنان به تیم ملی نیز شمس زدایی را مدنظر دارند. در شرایطی که تیم ما 17 هفته صدرنشین لیگ برتر فوتسال بوده تنها دو بازیکن از این تیم به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند و از تیم سوم، 6 بازیکن به اردوی تیم ملی راه یافته‌اند. چرا؟ چون دوستان آقایان در آن تیم حضور دارند.

شمس خاطر نشان کرد: دروازه بان ذخیره تیم مورد نظر آقایان به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود و گلر ما که هفت، هشت هفته بهترین عملکرد را داشته است، به اردو راه پیدا نمی‌کند. اینها به غیر از این نیست که نمی‌خواهد از تیم حسین شمس بازیکنی در تیم ملی فوتسال باشد؟

وی افزود: آقایان بصورت غیرمستقیم به مسئولان باشگاه گیتی پسند اصفهان پیغام داده‌اند که تا شمس هست، باید عواقب حضورش را بدهید! من هم از آنجائیکه نمی‌خواهم به تیم خوب گیتی پسند ضربه ای وارد شود، اگر مسئولان این باشگاه اجازه دهند به همکاری خود باشگاه گیتی پسند پایان می دهم. من حاضر کنار بکشم تا به روند روبه رشد تیم لطمه ای وارد نشود. در اینجا و از طریق خبرگزاری مهر رسما کناره گیری خود از سمت مدیریت فنی تیم گیتی پسند اصفهان اعلام می‌کنم.

مدیر فنی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان از وجود تبانی در لیگ فوتسال هشدار داد و گفت: در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال دو تیم باهم تبانی کردند و ننگی بر دامن فوتسال ایران گذاشتند اما کسی به آن توجه نکرد و بدان نپرداختند. ظاهرا عوامل این دو باشگاه در هفته‌های پیش رو نیز قصد تبانی دارند و می‌خواهند قبل از بازی نفرات خود را به عروسی بفرستند، بازیکنان تاثیرگذار خود را دو اخطاره کنند و ... .

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال نیز چشم خود را برهمه این اتفاقات بسته‌اند و واکنشی نشان نمی‌دهند. بهتر است آنها در دو ماه آخر دوره فعالیت خود در کمیته فوتسال به گونه‌ای عمل کنند که با کارنامه‌ای بدتر از اینکه هست از فوتسال نروند.