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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

رستگار:

اشتغالزایی نیازمند همکاری همه بخشهاست

اشتغالزایی نیازمند همکاری همه بخشهاست

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ اشتغال موجود کار مهمی است و اشتغال یک امر فرابخشی محسوب می شود که تحقق آن نیاز به همکاری همه بخشها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رستگار عصر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه اشتغال در استان گفت: ایجاد اشتغال رسالت سنگینی است که بر عهده ما گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: ما باید مراقب منابع و تسهیلات و دولت مراقب سهم یارانه های بخش صنعت و تولید باشیم.

نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت: راستی آزمایی و دستیابی به اشتغال که در استان تدوین شده امیدهایی را زنده می کند.

چهار هزار و 580 طرح اشتغالزایی به بانکهای استان معرفی شده اند که که اعتباری بالغ بر 905 میلیاردو 600 میلیون ریال نیاز دارند.

کد مطلب 1498543

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