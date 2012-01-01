اشتغالزایی نیازمند همکاری همه بخشهاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رستگار عصر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه اشتغال در استان گفت: ایجاد اشتغال رسالت سنگینی است که بر عهده ما گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: ما باید مراقب منابع و تسهیلات و دولت مراقب سهم یارانه های بخش صنعت و تولید باشیم.

نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت: راستی آزمایی و دستیابی به اشتغال که در استان تدوین شده امیدهایی را زنده می کند.

چهار هزار و 580 طرح اشتغالزایی به بانکهای استان معرفی شده اند که که اعتباری بالغ بر 905 میلیاردو 600 میلیون ریال نیاز دارند.