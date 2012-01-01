معتمدان هیئت اجرایی انتخابات حوزه انتخابیه بناب انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی اظهارداشت: این هیئت شامل هشت نفر اعضای اصلی و پنج نفر علی البدل از بین 30 نفر معتمد شهرستان بناب انتخاب شدند.

وی افزود: در این انتخابات غلامرضا پوراصل، ودود دانشیان، غلامحسین غفاریان زاد، مقصود دانشیان، شاپور اخگـری، مهدی بهرامی، محمد تقی باباخانی و حمید ارجمندی بعنوان اعضای اصلی «هیئت اجرایی انتخابات» شهرستان بناب انتخاب و معرفی شدند.

فرماندار بناب یادآور شد: برنامه انتخابات طبق زمان بندی به پیش می رود و هیئت اجرایی نیز از توانمندترین افراد تشکیل یافته که به وظایفشان توجیه بوده و کارهای خود را آغاز کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجموع ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس طی پنج روز به نفر رسید که تمامی آنها مرد هستند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بناب همچنین بیان کرد: اسماعیل نیا رئیس اداره ثبت احوال با عنوان عضو اداری هیئت اجرایی و مصطفی برزگران عضو معرفی شده از سوی شورای اسلامی شهرستان از اعضای انتصابی هیئت اجرایی انتخابات به شمار می آیند.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در فاصله 120 کیلومتری از جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.