دوره بازآموزی مربیان طرح ملی رحمت در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم گشتاسبی اظهار داشت: این طرح در راستای تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی زنان و تعمیق باورهای دینی و مذهبی بانوان برگزار می شود.

وی بیان کرد: دوره بازآموزی مربیان طرح ملی رحمت ویژه بانوان به مدت سه روز با حضور 50 نفر از بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان اندیمشک استان خوزستان برگزار می‌شود.

گشتاسبی افزود: شناسایی مشکلات مرتبط با خانواده و تقویت معنویت در جامعه زنان و خانواده از جمله دستاوردهای برگزاری این طرح است.

وی بیان داشت: فاز اول طرح ملی رحمت در نیمه اول سال جاری با اعتباری افزون بر 210 میلیون ریال از اعتبارات استانی و ریاست جمهوری با آموزش بیش از چهار هزار و 200 نفر از زنان استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین خانواده را واحد بنیادین حیات اجتماعی عنوان کرد و گفت: در دنیای امروز از بین رفتن قبح طلاق و اعتیاد از مهمترین تهدیداتی است که خانواده را دچار تزلزل می‌کند.

وی اظهار داشت: افزایش قدرت تفکر، تأمل و تعمق در افراد جامعه، استفاده از روش‌های تربیتی قرآن و سیره ائمه اطهار(ع)، حفظ و تقویت ابعاد وجودی مذهبی و کار در مسئله شناخت و آموزش با هدف تغییر رفتار در جامعه از جمله مسائلی است که در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد.