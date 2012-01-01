اتاق فکر ثبت احوال برای حل مشکل ثبت روادید چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان یزد با اشاره به افزایش روند مهاجرت در کشور، بر ضرورت ساماندهی و ثبت این رویداد تاکید کرد.

وی افزود: اتاق فکر ثبت احوال باید برای حل این معضل اجتماعی و ساماندهی آن چاره اندیشی کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با اشاره به اهمیت ارائه آمار دقیق در برنامه ریزیها، تاکید کرد: انتشار آمار و تحولات جمعیتی باید با توجه به اوضاع اجتماعی منطقه و کشور صورت گیرد.

وی بیان داشت: توسعه ارائه خدمات در روستاها نشان دیگری از توزیع عدالت در جامعه است.

دشتی با اشاره به اقدام فرهنگی ثبت احوال استان در راه اندازی گنجینه اسناد مشاهیر،ثبت احوال را گنجینه هویت ایرانیان دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری این ارگان با دانشگاه ها، اقدامات پژوهشی و تحقیقی با استفاده از داده ها و اطلاعات ثبت احوال صورت گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از چگونگی ثبت رویدادهای جمعیتی، تهدیدها، آسیبها و موانع پیش روی ثبت وقایع را تشریح کرد.

امضای تفاهمنامه با سازمان بهزیستی برای اعلام آمار تحولات جمعیتی از سوی ثبت احوال و ارائه سالیانه نتایج پژوهشی از سوی بهزیستی، امضای تفاهم نامه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای نحوه به کارگیری و استفاده از سامانه ثبت آنلاین ازدواج و طلاق و تسریع در اجرای مصوبات سفر هیئت دولت مبنی بر احداث ساختمان اداره کل ثبت احوال استان و مجوز استخدام نیروی انسانی از مهمترین مصوبات این نشست بود.