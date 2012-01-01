به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی اظهارکرد: آذرماه جاری تعداد21 هزار و 692 رأس گاو و گوساله، 27 هزار و 115 راس گوسفند و بز و 535 راس تک‌سمی توسط شبکه دامپزشکی علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی اظهار داشت: بیماری سیاه‌زخم از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که در دام‌ها سبب تلفات ناگهانی در جمعیت دامی و در انسان سبب بروز بیماری‌های پوستی، تنفسی و گوارشی می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور بیان کرد: عامل بیماری شاربن نوعی میکروب میله‌ای شکل است که به "باسیلوس آنتراسیس"شهرت دارد و می‌تواند در اثر تماس با پشم دام‌ها و یا تنفس گرد و غباردام‌ها به آسانی وارد بدن انسان شده و حتی منجر به مرگ شود.

وی رعایت اصول بهداشتی و بهره‌گیری از دانش دامپزشکی در دامداری‌ها را در جلوگیری از بروز این بیماری موثر دانست و تاکید کرد: بهترین و موثرترین راه پیشگیری از بیماری شاربن، واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری است.