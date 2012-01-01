مرتبه علمی رئیس دانشگاه آزاد علی آباد ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد کمیته منتخب هیئت اجرایی جذب استان گلستان در مورد ارتقای مرتبه علمی دکتر علیرضا ایرانبخش به درجه استادی، موضوع در یکصد و هفتاد و دومین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر علیرضا ایرانبخش دارای مدرک دکتری تخصصی زیست شناسی از واحد علوم و تحقیقات تهران است که به عنوان اولین استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی به این درجه ارتقا یافته است.

وی برخی افتخارات همچون مدیر نمونه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره فرهیختگان سال 90،کسب مدال طلا و جایزه ویژه بهترین ایده از نمایشگاه اختراعات و ابتکارات مالزی ITEX2011 برای اختراع پمپ وریدی توسعه یافته با مواد هوشمند ،کسب عنوان مخترع برتر منطقه ده در سال 90 ، رئیس برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89، پژوهشگر برگزیده منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89 را در کارنامه اش ثبت کرده است.

ایرانبخش، استاد نمونه بسیجی کشور در سال 88، استاد نمونه کشوری در سال 87، پژوهشگر برتر کشور در سال 86، پژوهشگر برگزیده استان سمنان در سال 83 ، چاپ 39 عنوان مقاله علمی پژوهشی و ISI، ارائه 47 عنوان مقاله در کنگره های بین المللی و ملی، تالیف 9 جلد کتاب و عضویت در هفت انجمن علمی بین المللی و ملی را در سوابق علمی خود ثبت و ضبط کرده است.