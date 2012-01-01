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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

سهرابی:

110 فقره سند مالکیت برای امامزاده های مازندران صادر شد

110 فقره سند مالکیت برای امامزاده های مازندران صادر شد

ساری - خبرگزاری مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اخذ 110 سند مالکیت در سال جاری برای موقوفات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی در جلسه هم اندیشی احیا و حفظ موقوفات استان افزود: در 9 ماهه اول سال جاری، 110 فقره سند مالکیت برای موقوفات مازندران اخذ شد.

وی افزود: اموال وقفی متعلق به همه مردم بوده و واقفان خیراندیش با نیات پاک و دلهایی سرشار از مهر و عطوفت به فکر نیازهای جامعه بوده و در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی درمانی، تحصیلی و عزاداری، سوگواری واموالشان را وقف کرده تا عواید حاصل از آن به جامعه برگردانده شود.

سهرابی با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای دقیق نیات واقفان به مردم برمی گردد، گفت: متولیان و ادارات اوقاف باید در اجرای نیات واقفان دقیق باشند و مردم باید بر این امر نظارت داشته باشند.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود: این تعداد اخذ سند برای موقوفات استان با هماهنگی و همکاری اداره کل و ادارات ثبت اسناد و املاک شهرهای استان صورت گرفته که از مدیر کل، رؤسا و کارکنان ثبت اسناد مازندران قدردانی می شود.

سهرابی ادامه داد: این موقوفات دارای مساحتی بیش از پنج میلیون مترمربع بوده و ارزش حدودی آن بیش از 18 میلیارد تومان است.

وی گفت: امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم حداقل برای 200 موقوفه جدید سند اخذ شود.

کد مطلب 1498556

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