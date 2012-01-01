به گزارش خبرگزاری مهر سیدعلیرضا حسینی سخنگوی این تشکل اجتماعی - فرهنگی گفت: جنبش مردمی تکلیف گرایان ، با هدف توجه خاص نامزدهای انتخابات مجلس به خواسته ها و انتظارات ساکنان شهر تهران بویژه مناطق محروم جنوب این کلان شهر فعال شده است.



حسینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که " عمل به تکلیف هیچ گاه پایان نمی یابد" اظهارداشت: فعالان جنبش مردمی تکلیف گرایان رسیدگی به امور محلات، مطالبات و دغدغه های مردم ولایت مدار مناطق محروم شهر تهران به ویژه مناطق 16،17،18 و 19 در حوزه های گوناگون اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهند.



وی با تاکید بر این که مردم مناطق جنوب غرب تهران با 10هزار شهید در دوران 8سال جنگ تحمیلی دل بستگی خود را به نظام و انقلاب اسلامی ثابت کرده اند، افزود: مردم این مناطق اینک با حضور در صحنه انتخابات ضمن توجه ویژه به زیرساخت فرهنگی از هر نماینده مستقلی که از بطن مردم جنوب شهر برخاسته باشد حمایت می کند.



سخنگوی جنبش مردمی تکلیف گرایان ،‌ هدف اصلی این جنبش را همسو کردن نمایندگان مجلس با انتظارات به حق مردم در چارچوب گفتمان عدالت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان منتخب مجلس نهم می بایست برخاسته از بطن مردم ، اسلام گرا، قانون گرا، ولایت مدار، شجاع، صاحب نظر، به دور از اشرافیت سیاسی، اقتصادی و . . . بوده همچنین طعه فقر را چشیده باشند. در این صورت این جنبش از ایشان حمایت خواهد کرد.



حسینی ظرفیت بالای راْی اصولگرایان در مناطق جنوب شهر تهران را از افتخارات مردم این مناطق دانست و اظهار داشت: حق این مردم است که نمایندگانی را در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر داشته باشند تا به امور این مناطق محروم رسیدگی شود و در سطح کلان کشور محرومین مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد.



به گفته حسینی ،‌ علاقمندان به آشنایی با این جنبش مردمی می توانند به نشانی اینترنتی www.taklifgara.ir مراجعه کنند.