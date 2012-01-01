لرستان آماده برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط فضای انتخاباتی این استان اظهار داشت: خوشبختانه شرایط مطلوبی نسبت به دوره های گذشته انتخابات در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیاده کردن اهداف خود در زمان برگزاری انتخابات در کشور هستند، عنوان کرد: دشمنان ایران اسلامی در حال طراحی برنامه های گوناگون برای ایجاد ناامنی در مقطع برگزاری انتخابات هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه بر اساس اطلاعات و اخبار موثق دشمنان این نظام قصد دارند که انتخابات مجلس شورای اسلامی را چالشی و امنیتی کنند، گفت: در این راستا همه اقدامات لازم برای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان صورت گرفته است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه نقش مردم در همه انتخاباتهای برگزار شده در ایران تعیین کننده است، بیان داشت: اداره امور کشور همواره بر اساس آرای عمومی مردم و انتخابات انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات دلیل وجود مردم سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: خوشبختانه با همکاری و حمایت مردم حتی یک روز برگزاری انتخابات در کشور به تاخیر نیفتاده است.