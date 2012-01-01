شورای راهبردی انتخابات استان البرز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زارعی نژاد روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظرآباد گفت: 10 کمیته ویژه در این شورا فعال شده است که بصیرت افزایی، تجزیه و تحلیل مسائل روز و نقش جایگاه خانه ملت در عرصه های مختلف از وظایف آن است.
وی بیان داشت:اعضای این شورا را مدیران، نخبگان،روحانیون ،معتمدین و کارشناسان ،اساتید دانشگاه و نمایندگان رسانه های گروهی در استان را تشکیل می دهند.
زارعی نژاد افزود: بسترسازی برای حضور پرشور مردم درصحنه و برگزاری انتخابات سالم از اهداف این شورا است.
وی اظهارداشت: در قالب این شورا برای اولین بار کمیته بانوان ویژه انتخابات نیز فعال شده است تا بتوان از توانمندی بانوان برای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کرد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری البرز گفت: شورای راهبردی انتخابات این استان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زارعی نژاد روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نظرآباد گفت: 10 کمیته ویژه در این شورا فعال شده است که بصیرت افزایی، تجزیه و تحلیل مسائل روز و نقش جایگاه خانه ملت در عرصه های مختلف از وظایف آن است.
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