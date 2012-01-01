به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک‌محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به توسعه شبکه آبیاری تحت فشار نیز اشاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در ماه‌های گذشته صورت گرفته این موضوع است که قبل از ایجاد فضای سبز همه بسترهای مورد نیاز برای آبیاری و زهکشی آن به‌طور کاملا کارشناسانه انجام می‌شود و پس از آن اقدام به کاشت انواع گیاهان می‌شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان ادامه داد:در سال‌جاری 19 هکتار از اراضی شهر به فضای سبز تبدیل شده که این آمار با توجه به عملکرد‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است.

وی به ضرورت همکاری ارگان‌های مختلف برای توسعه فضای سبز شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد عمران شهری ادارات موظف به توسعه فضای سبز مقابل ساختمان‌هایشان هستند.

ملک‌محمدی ادامه داد: با ادارات مختلف در این راستا مذاکره شده و در همین خصوص شرکت مخابرات 50 میلیون تومان اعتبار برای توسعه فضای سبز شهر اختصاص داده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان گفت: برای توسعه فضای سبز شهر توجه به کاشت درخت و چمن به‌صورت توامان در دستور کار قرار دارد و در همین راستا در ماه‌های گذشته 15 هزار اصله درخت در مناطق مختلف کاشته شده است و گونه‌هایی نیز انتخاب شده که با اقلیم شهر زنجان سازگار هستند.