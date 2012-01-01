به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی بیان داشت: در راستای اجرای سیاست⁯های نهاد کتابخانه⁯های عمومی کشور و با هدف ارتقای سطح خدمات⁯رسانی به اعضا و مراجعان، سامانه بلوتوث در کتابخانه⁯های عمومی این استان را⁯ه⁯اندازی شد.



محسنی تصریح کرد: در سه کتابخانه عمومی که در شهرستان کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد واقع هستند این سامانه راه⁯اندازی شده است.



وی افزود: هم اکنون در کتابخانه⁯های امیرکبیر واقع در کرج چهارراه دانشکده، کتابخانه الهادی(ع) واقع در شهر هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ و کتابخانه امام صادق(ع) واقع در شهرستان نظرآباد این سامانه را راه⁯اندازی کرده⁯ایم و در آینده نزدیک نیز به تعداد کتابخانه⁯های دارنده این سامانه افزوده خواهد شد.



این مسئول در خصوص سامانه مذکور توضیح داد: این سامانه پس از ورود فرد به کتابخانه مجهز به بلوتوث با توجه به ظرفیت گوشی همراه یک یا چند کتاب مفید برای تلفن وی ارسال می کند.