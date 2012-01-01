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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

محسنی خبر داد:

راه⁯اندازی سامانه⁯ بلوتوث در کتابخانه⁯های عمومی استان البرز

راه⁯اندازی سامانه⁯ بلوتوث در کتابخانه⁯های عمومی استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: در بعضی از کتابخانه⁯های عمومی استان البرز سامانه بلوتوث راه⁯اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی بیان داشت: در راستای اجرای سیاست⁯های نهاد کتابخانه⁯های عمومی کشور و با هدف ارتقای سطح خدمات⁯رسانی به اعضا و مراجعان، سامانه بلوتوث در کتابخانه⁯های عمومی این استان را⁯ه⁯اندازی شد.

 محسنی تصریح کرد: در سه کتابخانه عمومی که در شهرستان کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد واقع هستند این سامانه راه⁯اندازی شده است.

وی افزود: هم اکنون در کتابخانه⁯های امیرکبیر واقع در کرج چهارراه دانشکده، کتابخانه الهادی(ع) واقع در شهر هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ و کتابخانه امام صادق(ع) واقع در شهرستان نظرآباد این سامانه را راه⁯اندازی کرده⁯ایم و در آینده نزدیک نیز به تعداد کتابخانه⁯های دارنده این سامانه افزوده خواهد شد.

این مسئول در خصوص سامانه مذکور توضیح داد: این سامانه پس از ورود فرد به کتابخانه مجهز به بلوتوث با توجه به ظرفیت گوشی همراه  یک یا چند کتاب مفید برای تلفن وی ارسال می کند.

کد مطلب 1498561

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