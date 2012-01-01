به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی بیان داشت: در راستای اجرای سیاستهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به اعضا و مراجعان، سامانه بلوتوث در کتابخانههای عمومی این استان راهاندازی شد.
محسنی تصریح کرد: در سه کتابخانه عمومی که در شهرستان کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد واقع هستند این سامانه راهاندازی شده است.
وی افزود: هم اکنون در کتابخانههای امیرکبیر واقع در کرج چهارراه دانشکده، کتابخانه الهادی(ع) واقع در شهر هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ و کتابخانه امام صادق(ع) واقع در شهرستان نظرآباد این سامانه را راهاندازی کردهایم و در آینده نزدیک نیز به تعداد کتابخانههای دارنده این سامانه افزوده خواهد شد.
این مسئول در خصوص سامانه مذکور توضیح داد: این سامانه پس از ورود فرد به کتابخانه مجهز به بلوتوث با توجه به ظرفیت گوشی همراه یک یا چند کتاب مفید برای تلفن وی ارسال می کند.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: در بعضی از کتابخانههای عمومی استان البرز سامانه بلوتوث راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی بیان داشت: در راستای اجرای سیاستهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به اعضا و مراجعان، سامانه بلوتوث در کتابخانههای عمومی این استان راهاندازی شد.
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