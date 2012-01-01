نیازی به سرک کشیدن در حساب مردم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر یکشنبه در همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی اظهار داشت: امروزه رسانه های غربی افکار عمومی را در جهت اهداف خودشان هماهنگ می کنند. رسانه یکی از ابزارهای کشورهای غربی است که افراد صاحب قدرت با استفاده فراگیر از آنها تلاش می کنند تا علاوه بر فریب افکار عمومی سطحی نگری را ترویج و باران اطلاعات قدرت گزینش را از افراد سلب کنند.

وی ادامه داد: رسانه تامین کننده پیش عناوینی مثل آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است اما متاسفانه در این حوزه شاهد رفتار دوگانه کشورهای غربی هستیم. آنچه در بحرین، لیبی و مصر اتفاق می افتد نشان دهنده رفتار دوگانه کشورهای غربی است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برخی امروز بر علیه کشور ما بسیج شده اند، گفت: این درحالیست که همین افراد مسائل بحرین را بایکوت رسانه ای کرده و از دیکتاتورها حمایت می کنند. اینها کسانی هستند که ما را در حالیکه هر ساله یک انتخابات برگزار می کنیم به عدم مردم سالاری متهم می کنند.

احمدی مقدم اضافه کرد: این قدرت ها بدترین رفتارها را با ما دارند اما می توان رفتار آنها با معترضان وال استریت را مشاهده کرد. کشورهای غربی آنجا که دیکتاتورها به نفعشان هستند از آنها حمایت می کنند و به عنوان مثال عربستان و بحرین باید در حاشیه امن بمانند و از حقوق بشر به عنوان یک ابزار و بهانه استفاده می کنند.

وی به موضوع امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: امنیت موضوعی نسبی است که نمی توان گفت نا امنی مطلق و یا امن مطلق همیشه رخ می دهد. انسان همیشه خطا پذیر بوده است که همین موضوع امکان تجاوز به حقوق دیگران را بوجود می آورد. در جامعه دو امنیت عینی و ذهنی وجود دارد که در یک مثال حضور دزد، متجاوز و چاقوکش می تواند امنیت عینی را به خطر انداخته و در برخی از اوقات رسانه ها با بزرگنمایی برخی حوادث امنیت ذهنی را به مخاطره می اندازند.

وی با بیان اینکه امنیت دارای ابعاد مختلفی است اما پلیس تنها امنیت به شکل جان، مال و آبرو را دنبال می کند تصریح کرد: اگر یک چارچوب خاص برای امنیت به عنوان وظیفه پلیس تعیین کنیم امنیتی مد نظر ما است که در برگیرنده مردم و برخورد با متجاوزان و قانونگریزان است. افکار عمومی با امنیت اجتماعی رابطه نزدیکی دارند به صورتیکه یک فرد هم می توان مجرم باشد و هم بزه دیده اما پلیس می تواند از مردم در فرآیند ارتقاء امنیت استفاده کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه هر قانونی بخشی از آزادی افراد را سلب می کند، اظهار داشت: طبیعی است که با تصویب هر قانون بخشی از آزادیها سلب می شوند و محدودیتهایی برای افراد بوجود می آید. به عنوان مثال ممکن است در همین شهر تهران تردد خودروهای تک سرنشین نیز ممنوع شود که این یک محدودیت است. البته باید بدانیم که منشائی که به مردم آزادی داده است خود نیز می تواند آن آزادی را بگیرد.

احمدی مقدم خواستار فرهنگ سازی، اغناء افکار عمومی و چهره سازی مناسب در میان مردم شد و بیان داشت: شناخت افکار عمومی از دو زاویه سنجش مطالبات امنیتی مردم و بررسی عملکرد پلیس در اغواء افکار عمومی حائز اهمیت است. فرهنگسازی همیشه نیازمند زمان است و به صورت تدریجی ایجاد می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت مقوله مقابله با مواد مخدر تاکید کرد: باید جامعه را در مقابل مواد مخدر ایمن کنیم چرا که امروزه مصرف ریتالین به عنوان یک داروی ضد خواب آور در محیط های دانشگاهی وجود دارد و متاسفانه مصرف این دارو پس از مدتی موجب اعتیاد افراد می شود.

وی با بیان تغییر وویکرد مجرمان گفت: امروز دیگر دزدان با زحمت از دیوار مردم بالا نمی روند و تنها با یک ظاهر زیبا اموال هزاران نفر از مردم را در قالب شرکت های هرمی، لیزینگ های تبلیغاتی و تبلیغات ماهواره ای سرقت می کنند.

احمدی مقدم افزود: متاسفانه دهها کانال فارسی زبان بر علیه کشور شایعه سازی کرده و این شایعه ها را به سرعت منتشر می کنند. هر رسانه ای که در ایجاد خبر سرعت داشته باشد برنده است. ما نیروی انتظامی برای اینکه جامعه را در برابر تهدیدها مصون بداریم نیازمند اقتدار نرم هستیم به همین دلیل اشراف اطلاعاتی، قدرت اجتماعی، اغناء افکار عمومی و آموزش و پژوهش را در دستور کار قرار داده ایم.