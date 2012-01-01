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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

ستاری عنوان کرد:

مسجد اصلی‌ترین فضا برای اجرای طرح‌های کمیته امداد است

مسجد اصلی‌ترین فضا برای اجرای طرح‌های کمیته امداد است

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)، مسجد را اصلی‌ترین فضا برای اجرای طرح‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری، ظهر یکشنبه در جلسه مشترک مدیران کمیته امداد و حوزه علمیه که در مرکز خدمات حوزه برگزار شد در سخنانی گفت: یکی از اصلی‌ترین فضاها برای اجرای طرح‌های کمیته امداد فضای مسجد و بهره‌مندی از روحانیت در جهت شناسایی نیازمندان و معرفی آنان به امداد و جذب کمک‌های مردمی بوده است.

وی بیان داشت: در این راستا امکانات خوبی در جهت تأمین منابع مالی از طریق مسجد انجام شده است و غالب حامیان و نیکوکاران از متدینان هستند که از طرق مساجد و حسینیه‌ها و ... تشویق به این کار شده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، ادامه داد: کمک‌های مردمی قطره قطره جمع می‌شود تا در راه شناسایی نیازهای اساسی آنان و ایجاد توانمندی در آنان به کار گرفته شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور تصریح کرد: اغلب طرح های کمیته امداد معطوف به فضای مسجد است که از جمله آن صدقه است که با شیوه های مختلف امکان پرداخت آن فراهم می شود.

وی بیان داشت: در موضوع زکات در چند سال گذشته با واگذاری آن به امداد و بهره مندی از روحانیان باعث شده تا سرعت کار افزایش چشمگیر داشته باشد و نتیجه مطلوبی هم در احیاء و آبادانی روستاها گرفته‌ایم و تعداد زیادی از حسینیه‌ها مساجد از این طریق ساخته شده‌اند.

وی افزود: زمینه حضور امداد در 14 هزار مسجد فراهم شده و در سال مزین به جهاد اقتصادی برنامه‌های امداد مقتبس از این مفهوم و موضوع زکات بوده است.

ستاری اضافه کرد: منابعی که از طریق مساجد و کمک‌های مردمی به دست می‌آوریم فضای جدیدی برای ارایه خدامت به نیازمندان پیرامون مساجد ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری باید فعالیت‌ها را به 32 هزار نقطه شناسایی شده تسری و توسعه بدهیم که محور این نقاط هم مساجد هستند.

کد مطلب 1498565

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