به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری، ظهر یکشنبه در جلسه مشترک مدیران کمیته امداد و حوزه علمیه که در مرکز خدمات حوزه برگزار شد در سخنانی گفت: یکی از اصلی‌ترین فضاها برای اجرای طرح‌های کمیته امداد فضای مسجد و بهره‌مندی از روحانیت در جهت شناسایی نیازمندان و معرفی آنان به امداد و جذب کمک‌های مردمی بوده است.



وی بیان داشت: در این راستا امکانات خوبی در جهت تأمین منابع مالی از طریق مسجد انجام شده است و غالب حامیان و نیکوکاران از متدینان هستند که از طرق مساجد و حسینیه‌ها و ... تشویق به این کار شده‌اند.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، ادامه داد: کمک‌های مردمی قطره قطره جمع می‌شود تا در راه شناسایی نیازهای اساسی آنان و ایجاد توانمندی در آنان به کار گرفته شود.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور تصریح کرد: اغلب طرح های کمیته امداد معطوف به فضای مسجد است که از جمله آن صدقه است که با شیوه های مختلف امکان پرداخت آن فراهم می شود.



وی بیان داشت: در موضوع زکات در چند سال گذشته با واگذاری آن به امداد و بهره مندی از روحانیان باعث شده تا سرعت کار افزایش چشمگیر داشته باشد و نتیجه مطلوبی هم در احیاء و آبادانی روستاها گرفته‌ایم و تعداد زیادی از حسینیه‌ها مساجد از این طریق ساخته شده‌اند.



وی افزود: زمینه حضور امداد در 14 هزار مسجد فراهم شده و در سال مزین به جهاد اقتصادی برنامه‌های امداد مقتبس از این مفهوم و موضوع زکات بوده است.



ستاری اضافه کرد: منابعی که از طریق مساجد و کمک‌های مردمی به دست می‌آوریم فضای جدیدی برای ارایه خدامت به نیازمندان پیرامون مساجد ایجاد شده است.



وی تاکید کرد: در سال جاری باید فعالیت‌ها را به 32 هزار نقطه شناسایی شده تسری و توسعه بدهیم که محور این نقاط هم مساجد هستند.