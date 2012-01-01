522 زوج در طرح مطلع مهر البرز ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه فیروز رنجبر در این خصوص گفت: طرح مطلع مهر با هدف آموزش بیش از پیش زوج های جوان با اصول و احکام خانواده به اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: ‌زوج های ثبت نام شده دراین طرح مربوط به ادارات بوده و درصدد بسط این طرح به سطح شهرستانهای استان البرز هستیم.



رنجبر اظهارداشت: این طرح وی‍ژه زوج هایی است که کمتر از پنج سال از زندگی مشترک آنان می گذرد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز اضافه کرد: ‌اجرای این طرح نقش سازنده ای در تحکیم بنیان خانواده بعنوان یکی از ارکان اصلی نظام اجتماعی دارد.



وی گفت:‌ یکی از مشکلات موجود برای ارایه خدمات بهینه به بانون استان البرز نبود اطلاعات دقیق دراین استان از وضعیت بانوان است.



رنجبر تصریح کرد: ‌با اجرای طرحهای مطالعاتی و آماری درصدد رفع این مشکل هستیم اگر چه با اجرای طرحهای اشتغالزایی ویژه بانوان نظیر طرح مشاغل خانگی توانسته ایم گامهای سازنده ای را دراین عرصه برداریم ولی کافی نیست.



وی اضافه کرد:‌ امسال سه هزار و 750میلیون ریال اعتبار برای مشاغل خانگی بانوان پیش بینی شده که امیدواریم بتوانیم نهایت بهره برداری مناسب را دراین زمینه داشته باشیم.