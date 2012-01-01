به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در بازدید از روستای "مهریان" اظهار داشت: این روستا دارای مشکلاتی است که نیاز به تشکیل ستادی مرکب از ادارات خدمات رسان و برخی از دستگاه‌های اجرایی دارد تا بتواند به صورت جهادی و ضربتی مشکلات مردم این روستا را رفع کند.

نیکزاد بیان کرد: نقشه این روستا تا 15روز دیگر با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و بر اساس آن کارهای این روستا اولویت بندی و عملیاتی می شوند.

وی یادآور شد: اجرای کامل طرح هادی، توسعه مرکز بهداشت و درمان، احداث مسجد، جدول گذاری خیابان و کوچه‌ها و آسفالت آنها برخی از درخواستهای مردم این روستاست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: چنانچه زمین مناسبی برای احداث مسجد از سوی خیرین این روستا اهدا شود با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و کمک خیران، مردم و همکاری استانداری مسجد دومی در این روستا احداث خواهد شد.

این چهارمین ستادی است که به دستور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای ساماندهی و رفع مشکلات روستاها و بخش‌های مختلف این استان تشکیل می شود.