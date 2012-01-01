طرح مرمت کاروانسرای نیک پی زنجان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عایق کاری رطوبتی- بند کشی توپر نمای آجری- بازسازی طاقها و تویزه های فرسوده- تثبیت بخشهای فرسوده طاقها- تعویض آجرهای آسیب دیده و نما چینی با آجر ختایی، از جمله اقدامات پیش بینی شده در فاز دوم مرمت این کاروانسرا می باشد.

در صورت تامین تمام اعتبار مورد نیاز، می توان کاربری فرهنگی یا اداری – تجاری را برای کاروانسرا پیش بینی کرد.

مرمت اضطراری این کاروانسرا در سال 1389 توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اعتباری بالغ بر400 میلیون ریال انجام شده بود.



حفاظت، رفع خطر و استحکام بخشی اضطراری بنا- دوغاب ریزی بر روی طاق های موجود- تعویض و اصلاح آجرهای فرسوده طاقها ، پایه ها ، بام سازی دالان جنوب غربی- تهیه طرح مرمت اضطراری بنای کاروانسرا-پیگیریهای باستانشناسی مورد نیاز جهت نمایان سازی اندام مدفون از جمله اقداماتی بود که در فاز نخست مرمت کاروانسرا انجام شد.

کاروانسرای نیک پی از جمله کاروانسرای به سبک چهار ایوانی دوران صفویه می باشد این کاروانسرا با پلان چهار گوش دارای صحن و میانسرای هشت ضلعی غیرمنظم بوده که گرداگرد آن را حجره های چهارده گانه در بر داشته، برای دستیابی به اصطبل، انبارها و سایر فضاهای خدماتی در گوشه هر ضلع از صحن، میانسرا فضاهای ارتباطی وجود داشته است.

کاروانسرای نیک پی دارای یک ورودی در ضلع شرقی بود. در دو طرف آن حجره های نگهبانان بصورت قرینه قرار داشتند، طاق و قوسها در این اثر تاریخی به صورت ضربی اعمال و عنصر قرینه سازی به زیباترین شکل مطابق الگوی رایج در معماری سنتی فلات ایران رعایت گردیده است.



از جمله خصوصیات بارز در این اثر تاریخی وجود فضاهایی معروف به چهار پخی در چهار ضلعی صحن و میانسرای مرکزی برای دستیابی به سایر فضاهای داخلی مانند انبارها و اصطبل بوده است.



بعد از دخل و تصرفاتی که حداقل در قرن اخیر در این بنای تاریخی انجام پذیرفته، برای مرمت، بازسازی و احیای این بنای واجد ارزش نیاز همراهی و همکاری سایر ارگانها از جمله شهرداری و شورای شهر نیک پی و اوقاف و امور خیریه را در این زمینه می طلبد.