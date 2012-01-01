مردم به کاندیداهای مدافع ارزشهای اسلامی رای دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر یکشنبه در همایش تجلی بصیرت که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه همه ما این است که با بصیرت در صحنه انتخابات حضور پیدا کنیم و با دفاع از آرمان های نظام اسلامی دشمنان و فتنه گران را سرکوب کنیم.

وی بیان کرد: مردم باید در انتخابات با بصیرت افزایی از کاندیداهایی که مدافع حقوق کشور، ارزش های دینی هستند دفاع کنند.

وی درخصوص ملاک انسان های بصیر نیز گفت: انسان های بصیر راستی را از ناراستی تشخیص داده و ناخواسته بلندگوی دشمنان نظام اسلامی نمی شوند.

وی ادامه داد: انسانهای بصیر راه را اشتباه نرفته و سرمایه های عمر خویش را تباه نمی کنند که این امر در قرآن نیز بارها آمده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص بصیرت افزایی نیز افزود: کسانی که به شکل سازماندهی شده مطالعه می کنند بصیرت و استقامت دارند و در عرصه های گوناگون زندگی محکم وارد می شوند.

وی تاکید کرد: یکی از نشانه های توسعه فرهیختگی گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است و اینکه آمار مطالعه روشمند، اصولی و مبتنی بر نیاز در جامعه ارتقا پیدا کند.

مرویان حسینی اظهار کرد: کتاب های جیبی و با حجم کم و با اطلاعات فراوان باید در میان آحاد مختلف جامعه نشر و توسعه یابد تا قدرت تفکر، تحلیل و تولید فکر گسترده و وسیع شود.

وی با بیان اینکه جامعه ما دینی و فرهنگی است گفت: ایجاد فضای فکری و فرهنگی و برقراری تعامل تنها با ارتقای سطح مطالعه روی می دهد و یک جامعه اندیشمند جامعه ای است که فرهنگ مطالعه به شکل سازمان دهی شده در آن نهادینه شده باشد.

مرویان ادامه داد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز بصیر و آگاه بودند و با داشتن هوشیاری درجبه های حق علیه باطل جنگیدند.

وی تاکید کرد: انسان های بصیر تحت تاثیر احساسات و جریان های گوناگون قرار نمی گیرند و با داشتن روحیه قوی و هوشیار با درک و باریک اندیشی در مسیرهای گوناگون زندگی گام بر می دارند.

این همایش با حضور 300 نفر از مدیران موسسات و خانه های قرآن و مدیران کانون های قرآن سراسر استان برگزار شد.