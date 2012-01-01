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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

حجت الاسلام مرویان:

مردم به کاندیداهای مدافع ارزشهای اسلامی رای دهند

مردم به کاندیداهای مدافع ارزشهای اسلامی رای دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: جریانهای انحرافی و کسانی که بلندگوی دشمنان اسلام هستند بی بصیرت بوده و مردم باید با شناسایی این افراد، به کاندیداهای مدافع ارزشهای اسلامی رای بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر یکشنبه در همایش تجلی بصیرت که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه همه ما این است که با بصیرت در صحنه انتخابات حضور پیدا کنیم و با دفاع از آرمان های نظام اسلامی دشمنان و فتنه گران را سرکوب کنیم.

وی بیان کرد: مردم باید در انتخابات با بصیرت افزایی از کاندیداهایی که مدافع حقوق کشور، ارزش های دینی هستند دفاع کنند.

وی درخصوص ملاک انسان های بصیر نیز گفت: انسان های بصیر راستی را از ناراستی تشخیص داده و ناخواسته بلندگوی دشمنان نظام اسلامی نمی شوند.

وی ادامه داد: انسانهای بصیر راه را اشتباه نرفته و سرمایه های عمر خویش را تباه نمی کنند که این امر در قرآن نیز بارها آمده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص بصیرت افزایی نیز افزود: کسانی که به شکل سازماندهی شده مطالعه می کنند بصیرت و استقامت دارند و در عرصه های گوناگون زندگی محکم وارد می شوند.

وی تاکید کرد: یکی از نشانه های توسعه فرهیختگی گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است و اینکه  آمار مطالعه روشمند، اصولی و مبتنی بر نیاز در جامعه ارتقا پیدا کند.

مرویان حسینی اظهار کرد: کتاب های جیبی و با حجم کم و با اطلاعات فراوان باید در میان آحاد مختلف جامعه نشر و توسعه یابد تا قدرت تفکر، تحلیل و تولید فکر گسترده و وسیع شود.

وی با بیان اینکه جامعه ما دینی و فرهنگی است گفت: ایجاد فضای فکری و فرهنگی و برقراری تعامل تنها با ارتقای سطح مطالعه روی می دهد و یک جامعه اندیشمند جامعه ای است که فرهنگ مطالعه به شکل سازمان دهی شده در آن نهادینه شده باشد.

مرویان ادامه داد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز بصیر و آگاه بودند و با داشتن هوشیاری درجبه های حق علیه باطل جنگیدند.

وی تاکید کرد: انسان های بصیر تحت تاثیر احساسات و جریان های گوناگون قرار نمی گیرند و با داشتن روحیه  قوی و هوشیار با درک و باریک اندیشی در مسیرهای گوناگون زندگی گام بر می دارند.

این همایش با حضور 300 نفر از مدیران موسسات و خانه های قرآن و مدیران کانون های قرآن سراسر استان برگزار شد.

کد مطلب 1498571

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