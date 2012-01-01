هوشیاری پیرامون افراد متعلق به جبهه فتنه و انحراف در انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله رضازاده شرمه ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت نهم دی سپاه ناحیه بابل افزود: در روزنهم دی همگان غیرت انقلابی ملت را به خوبی دیدند که چگونه در دفاع ازاصل و اساس نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه تمام قامت وارد میدان شدند.

وی با تشریح روند انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دهم تمامی طیفهای قانونی از تمامی ظرفیت سیاسی و رسانه ای برای پیشبرد نامزد مورد نظر خود بهره بردند.

مدیر مسئول روزنامه حرف مازندران گفت: جریانهای فعال از جمله دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب هر کدام سعی کرده از موقعیت های موجود نهایت استفاده را ببرند.

وی خواص بی بصیرت را عقب مانده ها از ملت انقلابی نامید و گفت: درد اصلی امثال طلحه چه بود که در برابر امیر مومنان شمشیر کشیدند، این جماعت از سر خود خواهی و خود برتر بینی همه چیز را در خود تحریف می کنند و حال آنکه یک فرد انقلابی و اعتقادی هرگز اهل منیت و خود خواهی نیست.

مدیر مسئول حرف مازندران با تاکید بر اهمیت انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی گفت: باید در انتخابات نهم مجلس مراقب کسانی بود که تا دیروز در جبهه فتنه و انحراف حضور داشتند اما امروز نه از روی توبه و بازگشت صادقانه بلکه برای فریب افکار عمومی شعارهای انقلابی سر می دهند.