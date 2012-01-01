10 اثر صنایع دستی کردستان نشان مرغوبیت کالا دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حامدی با اشاره به ظرفیتهای استان کردستان در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: در مراسم داوری نشان اصالت ملی که در طی هفته گذشته در استان اصفهان برگزار شد، تعداد 10 اثر از صنایع دستی رایج در استان کردستان نشان ملی اصالت و مرغوبیت کالا را دریافت کردند.

وی با اشاره به سابقه و تاثیر صنایع دستی استان در راستای ایجاد فرصتهای شغلی در کردستان گفت: بیشترین آمار مشاغل خانگی و اشتغال در سال جاری در استان کردستان مربوط به صنایع دستی است که هم اکنون در این استان 32 رشته فعال صنایع دستی داریم.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان افزود: متاسفانه بیشترین مشکل اساسی ما در بخش صنایع دستی کمبود اعتبارات است که برای ایجاد مشاغل خانگی در این بخش پرداخت تسهیلات بانکی یکی از نیازهای اصلی است.

وی عنوان کرد: استان کردستان در بخش صنایع دستی شش هزار تعهد شغلی دارد که اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد تومان برای ایجاد این تعداد شغل مصوب شده که این مبلغ برای ایجاد شش هزار فرصت شغلی کافی نیست.

حامدی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای ایجاد مشاغل خانگی در بخش صنایع دستی در استان کردستان اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان مورد نیازمند است.

وی در پایان افزود: بحث ضمانت های بانکی و پرداخت تسهیلات نیز در ایجاد اشتغال بخش صنایع دستی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می رود که بانک های استان کردستان توجه بهتری به این بخش داشته باشند.