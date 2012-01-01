تاکسیهای شهری قدس به کپسول اطفای حریق مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر قامتی از تجهیز تاکسی های این شهرستان به کپسول آتش نشانی خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف ایمنی شدن تاکسی ها و از اقدامات پیشگیرانه این سازمان محسوب می شود که طبق آن مقرر شده است که تا پایان سال جاری تمام تاکسی های این شهرستان به کپسول آتش نشانی تجهیز شوند.

وی در خصوص اقدامات آموزشی این سازمان افزود: در حال حاضر دوره های آموزشی اطفای حریق مخصوص رانندگان در حال برگزاری است.

این مسئول عنوان کرد: در برگزاری این دوره ها به صورت هفتگی تعداد کثیری از رانندگان شرکت می کنند و با مسائل ایمنی و پیشگیرانه در مواقع بروز خطرات احتمالی آشنا خواهند شد.

قامتی یادآور شد: رانندگان می توانند این کپسولها را به صورت اقساطی از تعاونی مصرف سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس خریداری کنند.