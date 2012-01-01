ثبت نام 9 زن در انتخابات لرستان/ 17نماینده دوره های قبل داوطلب شدند

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد افراد ثبت نامی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در مهلت مقرر شده برای ثبت نام تعداد 164 نفر در استان برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین ثبت نامی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان مربوط به حوزه انتخابیه خرم آباد با ثبت نام 44 نفر است، گفت: همچنین کمترین تعداد ثبت نامی نیز مربوط به حوزه انتخابیه ازنا و الیگودرز با ثبت نام 13 نفر است.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان یادآور شد: در شهرستان بروجرد 33 نفر، دلفان و سلسله 18 نفر، کوهدشت 17 نفر و پلدختر نیز 15 نفر ثبت نام کرده اند.

شریعت نژاد با اشاره به رتبه استان لرستان در زمینه تعداد ثبت نامی انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور بیان داشت: لرستان در این زمینه دارای رتبه 9 است.

وی با اشاره به تعداد زنان ثبت نامی در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در لرستان گفت: در این راستا نیز 9 نفر خانم ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به میانگین سنی افراد ثبت نامی برای شرکت در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان گفت: در این راستا 9 نفر بین گروه های سنی 30 تا 35 سال یعنی جوانترین گروه و همچنین یک نفر نیز بین گروه های سنی 71 تا 75 سال یعنی بالاترین میانگین سنی ثبت نام کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان همچنین با اشاره به میزان تحصیلات افراد ثبت نامی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان گفت: در این راستا 25 نفر دکترا، 108 نفر فوق لیسانس، 28 نفر لیسانس و سه نفر نیز دارای تحصیلات حوزوی و معادل هستند.

شریعت نژاد با اشاره به کاهش تعداد افراد ثبت نامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان در این دوره نسبت به دوره قبل گفت: در دوره گذشته تعداد 202 نفر ثبت نامی داشتیم که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی این میزان حدود 18 درصد کاهش یافته که این امر ناشی از بالا رفتن سقف تحصیلات در نظر گرفته شده برای داوطلبان بوده است.

وی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان 17 نفر نماینده دوره های قبلی نیز ثبت نام کرده اند.