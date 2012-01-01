برنامه های کمیته مساجد ستاد دهه فجر مازندران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی افزود: به منظور تبیین نقش مساجد در پیروزی و تدوام انقلاب اسلامی و فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت هر چه بیشتر نمازگزاران مساجد در امر برنامه ریزی و برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آئین های گرامیداشت ایام الله دهه فجر و آشنایی آنان با دستاوردهای انقلاب اسلامی، کمیته مساجد تشکیل شد.

وی با زنده نگه داشتن یاد شهدا و امام خمینی (ره) در مورد انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب ایران یک انقلاب ضد استعماری بوده که در مقابل دو بلوک شرق و غرب ایستاد و با وجود توطئه های متفاوت دشمنان نظام از قبیل هشت سال دفاع مقدس و هشت ماه جنگ نرم فتنه سال88 هنوز این انقلاب با هوشیاری مردم و رهبری مقام معظم رهبری توانستند تمامی آنها را خنثی کنند.



فوقی گفت: انجام برنامه ریزی مناسب برای تشکیل ستادهای مردمی دهه فجر در مساجد به منظور فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور اقشار مختلف مردم در آیین های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از طریق برگزاری مراسم مختلف فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی، بهره گیری از فرصت تقارن ایام الله دهه مبارک فجر با اعیاد و وفیات اسلامی در جهت تقویت معنوی مراسم دهه مبارک فجر، فراهم سازی زمینه آشنایی هر چه بیشتر اقشار مختلف با آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی از وظایف و ماموریت های کمیته های مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است.

این مسئول، برنامه ریزی با خاطر پاسخگویی به سئوالات به منظور رفع شبهات و استفهامات و جلب و جذب جوانان و نوجوانان و آشناسازی آنان با مواضع اصولی و آرمانهای انقلاب اسلامی، بهره گیری از توامندی ها و استطاعت های مردمی در جهت بانشاط سازی مراسم ایام الله دهه مبارک فجر به ویژه مراسم 12 و 22 بهمن، انجام برنامه ریزی شایسته به منظور تکریم از مقام والای ایثارگران انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنان، برگزاری همایشهای کاربردی برای توجیه مناسب ائمه جماعات و امنا مساجد را از وظایف و ماموریت های کمیته های دیگر مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.

وی بیان داشت: تشکیل ستاد فرعی دهه فجر در مساجد با حضور امام جماعت، رئیس هیئت امنا، رئیس کانون فرهنگی، رییس هیئت محلی، مسئول بسیج و دو نفر از معتمدین و متوکلین محل و برنامه برای برگزاری جشنهای مردمی، هماهنگی در زمینه نصب طاق نصرت، چراغانی، پلاکارد، سیلک با توجه به مناسبت ایام دهه فجر و در سر درب کانون مساجد، حضور هیئت و کانون های فرهنگی مساجد در مراسم و برنامه های ستاد به ویژه 12 بهمن، میهمانی لاله ها از برنامه های کمیته امور مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی مازندران است.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران ادامه داد: نصب تصاویر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در مساجد، غبارروبی مساجد و نظافت مساجد در هفته استقبال از دهه فجر، توزیع کتاب و جزوه های فرهنگی در سطح نوجوانان در رابطه با نقش مسجد در شکل گیری انقلاب، برگزاری محافل انس با قرآن و اهداء جایزه به حافظان و قاریان قرآن، ادای دو رکعت نماز شکر به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی در مساجد، برگزاری مراسم جشن در 33 مسجد به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و هماهنگی با تمام مغازه های اطراف مسجد برای نصب پرچم جمهوری اسلامی در ایام دهه فجر از برنامه های دیگر کمیته امور مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی مازندران است.

وی یادآور شد: فراخوان خاطره نویسی از دوران انقلاب اسلامی تحت عنوان لحظه های به یادماندنی، شب خاطره گویی انقلاب، برپایی همایش انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی، همایش نقش و جایگاه مسجد و آموزه های دینی در مقابله با بحران هویت دینی و ملی جوانان در دبیرخانه مساجد استان، برگزاری همایش نقش و جایگاه مساجد در مقابله با جنگ نرم، برپائی همایش نقش خانواده و زنان در ادامه راه انقلاب، همایش مردمی در مساجد با عنوان طرح بصیرت دینی، افتتاح کتابخانه و کانون های فرهنگی و هنری مساجد از جمله برنامه های اجرا شده دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در ایام دهه فجر سال گذشته مازندران بود.