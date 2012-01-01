شناسنامه جلد قرمز در البرز صادر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی از این موضوع به عنوان تغییرات جدید فعالیت های اداره ی ثبت احوال یاد کرد و گفت: اداره ثبت احوال کرج با گسترش تجهیزات توانسته اجرای صدور شناسنامه مکانیزه را پیاده کند و از این طریق زمان صدور شناسنامه نیز کاهش پیدا کرده است.



وی همچنین از اجرای کارت هوشمند ملی در سال آینده خبر داد و در این باره گفت: کارت هوشمند ملی برای اولین بار در شهر قم و در حجم محدودی به صورت آزمایشی اجرا شد اما ما به دنبال اجرای آن به صورت انبوه هستیم .



وی همچنین درباره مشکلات شناسنامه های قدیمی گفت: به علت دست نویس بودن و تفاوت خط افراد ثبت کننده، شناسنامه های قدیمی از ضریب امنیتی پایین برخوردارند.



میرزایی ادامه داد: به همین دلیل عملا در استان البرز شناسنامه جلد قرمز صادر نمی شود.



مدیر کل ثبت احوال استان البرز با اشاره به تهیه دستگاه های مجهز برای صدور شناسنامه های مکانیزه در این استان درباره این موضوع اظهار داشت: شناسنامه های جدید دارای مشخصات خاصی هستند که این مشخصات باعث می شود این اسناد غیر قابل تحریف باشند.



این مسئول درباره شناسنامه های قدیمی که اکنون در دست مردم قرار دارد گفت: این شناسنامه ها فعلا قابل استفاده هستند و اگر شخصی به شناسنامه المثنی یا تعویض عکس نیاز داشته باشد، به متقاضیان شناسنامه مکانیزه تحویل داده می شود.

