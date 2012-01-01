رقابت کرسی نمایندگی در استان قزوین 20 نفره شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در استانداری اظهارداشت: با اعلام انصراف یک نفر تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس نهم که در حوزه های انتخابیه ثبت نام کردند به 80 نفر رسید.

وی افزود: در حوزه انتخابیه قزوین 49 نفر، بوئین زهرا تعداد 14 نفر، تاکستان 17 نفر ثبت نام کرده اند که از میان این افراد 76 نفر مرد و چهار نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: از نظر میزان تحصیلات این دوره تعداد 10 نفر دارای مدرک دکتری،60 نفر فوق لیسانس، شش نفر معادل( نمایندگان دوره های قبل و جانباز) و چهار نفر تحصیلات حوزوی دارند.

این مسئول در خصوص میانگین سنی داوطلبان هم گفت: از میان افراد ثبت نام شده 48 نفر در سنین 30 تا 45 سال، 48 نفر در سنین 30 تا 45 سال، 20 نفر از داوطلبان 46 تا 50 ساله و هشت نفر نیز 56 تا 75 ساله هستند.

وی مسن ترین داوطلب ثبت نام شده در استان قزوین را 72 ساله و جوان ترین فرد را 30 ساله ذکر کرد و گفت: از میان داوطلبان10 نفر در دوره های قبلی نیز حضور داشته اند و برای بار دوم شرکت کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: در مقایسه با دوره های قبل در حوزه قزوین در دوره گذشته شاهد ثبت نام 58 نفر بودیم که در این دوره به 49 نفر رسید.

وی افزود: در بوئین زهرا دوره قبل 15 نفر و این دوره 14 نفر، تاکستان در دوره قبل 16 نفر و این دوره 17 نفر ثبت نام کرده اند و با توجه به روش ثبت نام در این دوره که حتما بایستی مدارک بررسی و در صورت داشتن شرایط ثبت نام صورت می گرفت( دوره های قبل با مدارک ناقص نیز ثبت نام انجام می شد) می توان گفت که از نظر تعداد داوطلبان دو برابر شده است.

داوطلبان از گروههای مختلف جامعه

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: در این دوره شاهد حضور افرادی از گروههای مختلف جامعه هستیم که اساتید دانشگاه، پزشک، قاضی، روحانی، کارمند، شخصیت های فرهنگی و اصناف از جمله آنهاست.

هر کرسی در قزوین، 25 رقیب دارد

این مسئول اظهارداشت: رقابت درشهر قزوین با توجه به پوشش شهرستانهای البرز و آبیک نسبت به میانگین کشوری شدیدتر و نزدیک تر است به طوری که برای تصاحب هر کرسی نمایندگی 25 نفر با هم رقابت خواهند کرد که این وضعیت در مجموعه استان 20 نفر برای هر کرسی است.

وی گفت: پس از پایان یافتن زمان ثبت نام یک نفر از داوطلبان انصراف داد که به نظر می رسد به علل مختلف مانند طرفداری از کاندیدایی خاص، عدم احراز صلاحیت و یا تغییر حوزه های انتخابیه تا زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیتها تعداد دیگری نیز از داوطلبی منصرف شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: داوطلبان می توانند تا 15 روز قبل از زمان رای، حوزه انتخابی خود را تغییر دهند و هیئت های نظارت نیز چهار روز فرصت دارند صلاحیت افراد را بررسی کنند.

صابری بیان کرد: هیئت های اجرایی در 19 حوزه اصلی و فرعی استان قزوین تشکیل شده و از 10 دی ماه فعالیت خود را آغاز کرده اند که بررسی صلاحیتها تا 19 دی ماه ادامه خواهد داشت و تعیین تعداد صندوق ها و محل های اخذ رای با این هیئت خواهد بود.

وی اضافه کرد: پس از پایان یررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان در 19 دی ماه اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده و نیز کسانی که صلاحیت آنها رد شده است اعلام می شود که این اسامی برای هیئت نظارت و افراد به صورت محرمانه ارسال می شود.

صابری بیان کرد: داوطلبان رد صلاحیت شده چهار روز فرصت دارند از 21 تا 24 دی ماه شکایت خود را به هیئت نظارت ارائه کنند و در مرحله بعدی موارد را به شورای نگهبان اعلام و ارسال کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان قزوین نتایج نهایی بررسی صلاحیت افراد دوم اسفند ماه دریافت شده و در روز سوم اسفند ماه اعلام و تبلیغات افراد تائید شده از چهارم اسفند ماه به مدت یک هفته آغاز خواهد شد.

انتخاباتی سالم و قانونی برگزار می کنیم

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: مسئولان برگزاری استان بدنبال بستر سازی مناسب برای انتخاباتی سالم و قانونمند هستند و هر کس را که مردم با رای خود انتخاب کنند و از صندوق خارج شود از نظر مسئولان نماینده مجلس خواهد بود.

وی در خصوص حضور نمایندگان فعلی در برخی طرحهای قابل افتتاح گفت: برای حضور نمایندگان فعلی در مراسم افتتاح طرحها و یا مراسم دیگر هیچ منع قانونی وجود ندارد و نمی توان نمایندگان را از صحنه خدمت به مردم در این ایام حذف یا منع کرد.

صابری تصریح کرد: در دوره قبلی و انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی 877 صندوق اخذ رای پیش بینی شده بود که امسال هم شاید به همان میزان صندوق تعیین شود اما آمار دقیق با نظر هیئت های اجرایی و نظارت استان اعلام خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه سازو کارهای قانونی در کشور اجازه تخلف را نمی دهد و در صورت بروز هر گونه تخلفی با حضور خود مردم این موارد به حداقل کاهش پیدا می کند.

صابری یادآورشد: هر چند که هیئتهای نظارت و اجرایی دارای سلائق مختلفی هستند اما در کار حساس خود نگاه قانونی دارند و طبق مقررات با مسائل برخورد خواهند کرد تا انتخاباتی سالم را در سراسر استان چون گذشته شاهد باشیم.

مشارکت مردم سرنوشت ساز است

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین همچنین اظهارداشت: هر چند انتخابات مجلس با ریاست جمهور از نظر میزان مشارکت کاملا متفاوت تلقی می شود اما مشارکت مردم بسیار مهم و تاثیرگذار است و انتظار داریم چون گذشته با درک شرایط و جلوگیری از ترفند دشمنان و ناامید کردن آنها با حضور خود در صحنه بار دیگر شعور سیاسی و همبستگی خود را نشان دهند.

رسانه ها زمینه ساز مشارکت مردم شوند

این مسئول نقش رسانه ها در اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم را یادآورشد و گفت: انتخابات یک همایش سیاسی است که موجب اقتدار کشور و یاس دشمنان می شود لذا از رسانه های استان انتظار داریم با اطلاع رسانی دقیق، اصولی و شفاف ضمن روشنگری مردم زمینه مشارکت حداکثری عموم در این انتخابات را فراهم کنند.

مردم، آگاه و از مسئولان جلوترند

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه مردم آگاه کشور از مسئولان جلوترند و شرایط را درک می کنند و می دانند چه زمانی باید در صحنه حاضر شوند تنها از آنها انتظار داریم هر جا که مشکلی داشتند با مسئولان در میان بگذارند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی تصریح کرد: شماره تلفن های 3682877، 3682888، 3682905 اداره کل سیاسی انتخابات استانداری قزوین آماده دریافت سوالات، گزارش و پیامهای شهروندان و نیز پیامک 30007534300300 آماده دریافت پیامک های انتخاباتی مردم است.



در این دوره از انتخابات نیز همانند دوره های گذشته چهارنماینده از استان قزوین به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت که دو نفر در حوزه قزوین، البرز و آبیک، یک نفر از حوزه تاکستان و یک نفر از حوزه بوئین زهرا انتخاب می شوند.