روز امضا به «دختران علیه دختران» اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه 13 دی ساعت 17 تا 19 مصطفی خرامان در کتابفروشی افق حاضر خواهد بود و کتاب «دختران علیه دختران» را برای دوستدارانش امضا می‌کند.

در این کتاب همه‌چیز به سادگی آغاز می‌شود؛ دختر همراه خانواده‌اش به خانه‌ دیگری اسباب می‌کشد، با همسایه‌های جدید برخورد می‌کند، یک اتفاق در سه حالت مختلف تکرار می‌شود، اما هر بار نتیجه‌ای به همراه دارد که فاصله‌اش از زمین است تا آسمان است.

«دختران علیه دختران»، داستانی اپیزودیک از یک اتفاق تکرار شونده است که شرایط و واکنش‌های مختلف شخصیت‌های داستان، هر بار پایانی متفاوت خواهند داشت. کتاب سه روایت متفاوت است از یک اتفاق ساده و تاثیری که این تفاوت‌ها بر روند زندگی شخصیت‌ها می‌گذارد. کتاب در هر سه اپیزود با نقل راوی از اسباب‌کشی‌شان به خانه جدید آغاز می‌شود. در هر اپیزود شخصیت‌های اصلی ثابتند، اما با تغییر رفتارشان، پایانی غیرقابل پیش‌بینی برای روایت نقش می‌زنند.

در عین سادگی روایت، به خوبی می‌شود پیچیدگی روابط انسانی و پیچیدگی ذهن شخصیت‌ها را از داستان برداشت کرد. نویسنده در چینش اطلاعات موفق است، داستانش را لو نمی‌دهد و ریزه‌کاری‌های بسیاری را هم برای روایت‌های دوم و سومش نگه می‌دارد.

خواننده احساس نمی‌کند که با این‌که اصل هر سه روایت ثابت است، دارد داستان‌های تکراری و بی‌جذابیتی می‌خواند. صحنه‌ها به خوبی توصیف می‌شوند، اما حوصله‌ خواننده را سر نمی‌برند. نزدیکی و دوستانه بودن لحن راوی، خواننده را با او همراه و هم‌دل می‌کند. نگرانی‌های دختر، نگرانی‌های خواننده می‌شود؛ با او می‌خندد، با او عصبانی می‌شود و حتی ممکن است با او گریه کند.

نثر نویسنده، با ماجرای داستان و روایت آن از زبان دختری نوجوان، مطابقت دارد. در اپیزود سوم است که خواننده با این ایده روبه‌رو می‌شود که شاید اصلا داستان از زبان دختر جوانی نقل می‌شود که به گذشته‌اش نگاه می‌کند و آن را می‌نویسد.

دختر نوجوان، عشق فوتبال است و خودش هم صدتا روپایی می‌زند. در محله قبلی‌شان عوض تیم فوتبال بوده و همه، دختر و پسر، از او حساب می‌بردند. در خانه‌ جدید اما اوضاع فرق می‌کند. دخترها فوتبال بازی نمی‌کنند، دخترها شطرنج هم بازی نمی‌کنند، دخترها حتی توی کوچه هم زیاد نمی‌آیند. راوی، ناراحت از این نقل مکان اجباری، روابطش را از نو می‌سازد. اما در مسیر این کار، هر بار و در هر اپیزود، با یک و تنها یک واکنش متفاوت از خودش و دیگر شخصیت‌ها، همه چیز دگرگون می‌شود و باقی ماجرا.

در ادبیات داستانی نوجوانان ایران، شخصیت دختری که علایق پسرانه دارد، عشق فوتبال است اما در عین حال، دغدغه‌های دخترانه هم رهایش نمی‌کند، کم‌نظیر است. دختران علیه دختران، کتابی است برای نوجوانان، اما سیر داستانی‌اش آن را برای گروه‌های دیگر هم خواندنی کرده است.

کتابفروشی افق در خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، نبش کوچه اسکو واقع شده است.