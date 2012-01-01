توسعه مرحله اول فرودگاه شیراز با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی افزود: توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه، گام نخست در اجرای طرح جامع فرودگاه شیراز بوده که با مشارکت بخش خصوصی به مساحت هفت هزار و 800 متر مربع در حال اجراست.

وی همچنین به حجم زیاد خودروها در محوطه ترمینال فرودگاه اشاره کرده و گفت: به منظور ساماندهی این خودروها و جلوگیری از ازدحام آنها در محوطه فرودگاه، احداث پارکینگ طبقاتی توسط بخش خصوصی به مساحت 26 هزار متر مربع و با ظرفیت 750 دستگاه خودرو در پنج طبقه در دست ساخت است که بخشی از آن نیز به فضاهای تجاری و اداری اختصاص یافته است.

معاون عمرانی استاندار فارس یادآور شد: نیاز اصلی این فرودگاه احداث ساختمان پلیس، ساختمان امنیتی زمینی و آتش نشانی بوده که با زیر بنایی حدود سه هزار و 800 متر مربع و اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال از اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور اجرا می شود همچنین محوطه سازی و اصلاح سیستم دفع فاضلاب فرودگاه شیراز به متراژ 70 هزار متر که با برنامه ریزی به عمل آمده در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

اردکانی با بیان اینکه شیراز به لحاظ اهمیت و حجم پروازی سومین فرودگاه کشور محسوب می شود، یادآور شد: اختصاص هشت میلیارد ریال اعتبار به اجرای محوطه سازی مناسب و متناسب با فرهنگ اسلامی از اولویت هایی پروژ های عمرانی فرودگاه شیراز است.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به جایگاه ملی و بین المللی فرودگاه شیراز در زمینه تعداد پرواز، گفت: امیدواریم با رویکرد و اهتمامی که در استان به اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد، هر چه سریعتر شاهد تحولاتی عظیم عمرانی در استان باشیم.