واگذاری 21 خدمت آبفای قم به دفاتر خدمات پیشخوان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا ظهر یکشنبه در همایش استانی خدمات پیشخوان دولت که در تالار آب استان قم با حضور برخی از مدیران استان، معاون استاندار، معاون وزیر نیرو و مدیران دفاتر خدمات پیشخوان دولت برگزار شد، تصریح کرد: تاکنون 21 خدمت از خدمات قابل واگذاری این شرکت شناسایی، احصاء و واگذار شده است و مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب خدمات مطلوبی را دریافت کنند.



تنوع خدمات درگاهی آبفا



وی با تاکید بر اینکه استراتژی توسعه و تنوع درگاه برای مشترگان از مهمترین اهداف آبفای قم محسوب می شود، بیان داشت: اکنون با تشکیل سه نوع از خدمات می خواهیم رضایت مردم از این مجموعه را به بالاترین رقم خود ارتقا دهیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: سال گذشته یک درگاه حضوری داشتیم، اکنون با اضافه شدن سامانه تلفنی و وب سایت شرکت یک مجموعه سه ضلعی از خدمات را ارائه می کنیم.



توکلی با بیان اینکه هدف ما از توسعه درگاه ها افزایش سرعت، کیفیت و کاهش هزینه هاست، بیان داشت: توسعه دفاتر خدمات پیشخوان دولت می تواند علاوه بر سرعت و کیفیت کار سبب کاهش هزینه ها، روان سازی ترافیک، کاهش آسیب های شهری و اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی شود.



ارائه گزارش عملکرد آبفا در زمینه واسپاری خدمات



وی با بیان اینکه دفاتر خدمات پیشخوان دستگاه های دولتی را از کندی و بروکراسی رها می سازند، ادامه داد: واگذاری خدمات دولت به این دفاتر سبب آرامش خاطر بیشتر دولت و جلب رضایت بهتر مردم می شود.



مدیرعامل آبفای قم، با تاکید براینکه برای انتخاب 28 دفتر خدماتی مورد اطمینان این شرکت بیش از 230 نفر ساعت بازرسی انجام شده است، اظهار داشت: بیش از 83 نفر از کارکنان پیشخوان‌ها نزدیک به 600 نفر ساعت برای ارائه خدمات این شرکت آموزش های تخصصی دیده اند.



توکلی به آموزش های ارائه شده به کارکنان پیشخوان ها اشاره کرد و افزود: آموزش انواع نرم افزار مالی و غیر مالی، آموزش قوانین و مقرارت شرکت آبفا و تکریم ارباب رجوع از جمله این آموزش ها بوده است.



تکریم ارباب رجوع در راس فعالیت هاست



وی با تاکید براینکه تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار مدیران دفاترخدمات پیشخوان باشد، اظهار داشت: نباید به مشتری به عنوان اربابان جوع نگاه کنیم. چرا که این نگاه سبب می شود مردم را به عنوان یک مشتری که گرسنه است و به ما نیاز دارد بنگریم.



توکلی افزود: باید باور کنیم مردم قابل تکریم و احترام هستند و در ازای پولی که می دهند خدمات کیفی و ارزشمند می‌خواهند.



نماینده مدیران کارفرمای پیشخوان دولت با اشاره به اینکه باید یک رویکرد نو و روزآمد به خدمات رسانی داشته باشیم، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها و مجهز شدن به امکانات پیشرفته از جمله نیازهای مهم خدمت رسانی است.



ضرورت ایجاد زیرساخت‌های خدماتی برای دفاتر پیشخوان



وی با بیان اینکه باید کارفرمایان شرایط لازم را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی مدیران پیشخوان‌ها فراهم کنیم، گفت: در این زمینه لازم است با ایجاد یک مثلث برد - برد، دولت و مدیران پیشخوان‌ها در خدمت آسایش و رفاه مردم باشند.



توکلی بر حفظ امنیت و صیانت از اطلاعات مردم در دفاتر پیشخوان ها تاکید کرد و گفت: مردم به شما اعتماد می کنند و اطلاعاتی را در اختیارتان می گذارند که برای شان بسیار مهم و حیاتی است. لذا باید نهایت دقت و امانتداری را برای حفظ و صیانت این اطلاعات به کار ببرید.



ضرورت ایجاد فیبر نوری



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری با عنوان این مطلب که تنها دستگاهی هستیم که صددر صد خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهیم، گفت: آنچه که ضروری به نظر می رسد ایجاد شبکه فیبر نوری برای ایجاد امنیت و سرعت در کار است.



توکلی در پایان با تقدیر از بانک ملت در ارائه خدمات الکترونیکی سخت افزاری و نرم افزاری به دفاتر پیشخوان، گفت: استان قم به عنوان یکی از پیشقراولان IT کشور باید خدمات الکترونیکی پیشرفته ای به مردم ارائه کند.

