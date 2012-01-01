آزاد اندیشی محور تحقق کرسیهای نظریه پردازی در دانشگاههاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد ابراهیمی نژاد در نشست دبیران هم اندیشی دانشگاههای شمال کشور در دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر از جلسات آزاد اندیشی به عنوان یک مقدمه و محور تحقق کرسی های نظریه پردازی یاد کرد و گفت: با وجود اهمیت موضوع در حال حاضرمحوریت آزاد اندیشی به سمت و سوی دانشجویی حرکت کرده که باید یک حرکت تکمیلی از پرسشگری محض به سمت پاسخگویی استادان حرکت کند.

وی بر نقش دفاتر هم اندیشی در ترویج و تقویت برنامه های ارتباط با کرسی آزاداندیشی تاکید کرد و گفت: دفاتر هم اندیشی می توانند نقش عظیمی در اجرای دستورالعمل مقام معظم رهبری ایفا کنند.

محمد رضا باقرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ادامه داد: امروزه سلطه پارادایمی غیربومی ما را به لحاظ ساختاری و فکری تحت سیطره خود قرار داده است که حتی اگر بخواهیم اندیشه کنیم ناچاریم که برمبنای آن اجازه ای که آن سلطه فکری به ما می دهد عمل و فکر کنیم.

این عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاههای مازندران با اشاره به گفته شهید مطهری که بر بینایی و توانایی به عنوان خصیصه ممیزه انسانی تأکید و بیان کرد: بینایی حاصل نمی شود مگربه آزاد اندیشی که این امردر نهایت ما را به نظریه پردازی می رساند و اینکه ما نتوانستیم بصورتی مؤثر این کار را دردانشگاهها انجام دهیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد مازندران با تشریح اهداف برگزاری نشست دبیران هم اندیشی به ارائه پیشنهاداتی در راستای تقویت این مجموعه پرداخت و گفت: عضویت دبیران هم اندیشی دانشگاهها در شورای فرهنگ عمومی دانشگاهها، تهیه و ارسال کتب، نرم افزار و مجلات برای دبیران هم اندیشی و معرفی و تشویق سالانه دبیران برتر کشور به منظور ایجاد انگیزه، تشکیل بانک اطلاعاتی برای تمامی اعضای دفاتر هم اندیشی به منظور برقراری ارتباط بیشتر اعضا و راه اندازی دفاتر هم اندیشی در دانشگاههای غیرانتفاعی بزرگ کشوراز جمله راهکارهای مورد نظر ایجاد این هم اندیشی است.