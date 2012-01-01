کاهش داوطلبان نمایندگی مجلس در هرمزگان/ثبت نام 37 مرد و دو زن

به گزارش خبرنگار مهر، گل محد بامری بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در مجلس نهم در استان هرمزگان، بیان داشت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس از سوم الی نهم دی ماه در سه حوزه انتخابیه اصلی بندرعباس، میناب و بندرلنگه در استان هرمزگان انجام شد و همچنین هیئتهای اجرایی انتخابات نیز همزمان با ثبت نام داوطلبان تشکیل شد.

وی با اشاره به ثبت نام 39 نفر داوطلب نمایندگی مجلس در استان هرمزگان، عنوان کرد: از این تعداد 12 نفر در حوزه انتخابیه میناب، 19 نفر در حوزه انتخابیه بندرعباس و هشت نفر در حوزه انتخابیه بندرلنگه ثبت نام کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ادامه داد: از مجموع 39 نفر داوطلبی که در استان هرمزگان ثبت نام کرده اند 14 نفر سابقه نامزدی انتخابات مجلس را دارند و 25 نفر دیگر از این سابقه برخوردار نیستند، همچنین شش نفر از آنها دارای سابقه نمایندگی مجلس هستند و 33 نفر دیگر سابقه نمایندگی ندارند.

بامری در خصوص وضعیت سنی داوطلبان نمایندگی مجلس در استان هرمزگان گفت: 10 نفر از داوطلبان در محدوده سنی 30 تا 40 سال قرار دارند 19 نفر در محدوده سنی 41 تا 50 سال، پنج نفر در محدوده سنی 51 تا 60 سال و پنج نفر در محدوده سنی 61 تا 75 سال قرار دارند. جوانترین داوطلب در استان هرمزگان دارای 30 سال سن و مسن ترین 65 سال سن دارد که هر دو نفر داوطلب نمایندگی در حوزه انتخابیه بندرعباس هستند.

وی افزود: شش نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در استان هرمزگان دارای مدرک کارشناسی هستند که با تبصره های قانونی ثبت نام کردند، 23 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، هشت نفر داراری مدرک دکترا و سه نفر داراری تحصیلات حوزوی هستند. همچنین از مجموع این 39 نفر، شش نفر دبیر، پنج نفر مدرس دانشگاه، دو نفر وکیل، چهار نفر پزشک، پنج نفر بازنشسته و 10 نفر کارمند کارشناس هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به ثبت نام هفت نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس استان هرمزگان در تهران، اظهار داشت: این هفت نفر مراحل ثبت نام خود را در ستاد انتخابات کشور انجام دادند که سه نفر از آنها نمایندگان فعلی هرمزگان در مجلس هستند.

بامری اضافه کرد: در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 52 نفر در استان هرمزگان داوطلب نمایندگی مجلس شدند که 49 نفر آنها مرد و سه نفر زن بودند اما این تعدا در این دوره به 39 نفر کاهش یافته است که 37 نفر آنها مرد و دو نفر زن هستند که یکی از دلایل اصلی این کاهش ثبت نام الزامی بودن داشتن مدرک فوق لیسانس بوده است.

وی در ادامه به آغاز مرحله دوم از فعالیت ستادهای انتخاباتی استانها و شهرستانها از روز دهم دی ماه اشاره کرد و بیان داشت: در این مرحله که تا 24 دی ماه ادامه دارد هیئتهای نظارت و اجرایی کار بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را پس از استعلام از مراجع چهارگانه انجام می دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ادامه داد: مراجع چهارگانه تا روز 14 دی ماه فرصت دارند پاسخ کلیه استعلامات را اعلام کنند و هیئتهای اجرایی و نظارت نیز تا روز 19 دی ماه فرصت دارند کار بررسی صلاحیت داوطلبان را انجام دهند.

بامری عنوان کرد: هیئتهای نظارت استانها روز 20 دی ماه اسامی افرادی که تایید صلاحیت نشده اند را به صورت محرمانه به این افراد اعلام می کنند و آنها از روز 21 الی 24 دی ماه فرصت دارند شکایات خود را در این خصوص اعلام کنند.