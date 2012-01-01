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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

موسوی مقدم:

بسترهای لازم برای ایجاد شبکه مستقل کودک مهیاست

بسترهای لازم برای ایجاد شبکه مستقل کودک مهیاست

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما گفت: توسعه سیستمهای دیجیتال فرصتی مناسب برای راه اندازی شبکه مستقل کودک ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد شبکه مستقل برای برطرف کردن نیازهای گروه سنی کودک و نوجوان از اولویتهای نخست صدا و سیماست.

وی بیان کرد: اولویت برنامه سازی در شبکه کودک و نوجوان تولید برنامه های شاد و با نشاط همراه با معنویت و فرهنگ ایرانی و متناسب با مقتضیات سنی نوجوانان و کودکان است که کودکان در ایران و جهان از آن بهره مند شوند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما یادآور شد: هم اکنون شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران با اولویت کودکان برنامه تولید و پخش می کند.

کد مطلب 1498591

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