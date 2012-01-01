صنایع دستی فراتر از یک کالای کاربردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله محمد پور در ششمین کارگاه منطقه ای بسته بندی در صنایع دستی استانهای شمالی در محل هتل بادله ساری افزود: امروزه با وجود تکنولوژیهای جدید، تولیدات به صورت انبوه صورت می گیرد و به نظر می رسد محصولات صنایع دستی توجیه اقتصادی نداشته باشد اما ارزش معنوی و هویتی این کالاها آنقدر بالاست که ارزش افزوده زیادی برای کشور دارد.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق بارز هویت تاریخی و اسلامی ایران در جهان، محصولات صنایع دستی بوده که به چگونگی تولیدات، بسته بندی و بازیابی و فروش کمتر توجه شده است.

محمد پور با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا با بحران هویت مواجه هستند، اظهار داشت: معتقدم بحران هویتی توسط خود بشر ایجاد شده و اگر به ریشه و اصل خود برگردیم، متوجه وجود بسیاری از محصولات با ارزش فرهنگی و تاریخی خواهیم شد.

وی به وجود نساجی و صنایع دستی در مازندران اشاره کرد و افزود: غار هوتو و کمربند بهشهر در استان نمونه هایی از محصولات صنایع دستی را در خود داشتند که هویت ایرانی اسلامی را به بشر ثابت می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران، محصولات صنایع دستی را عقبه و پشتوانه فرهنگی و تاریخی بشر دانست و بیان داشت: در حال حاضر آسیب شناسی مناسبی در بخش تولیدات، بسته بندی و عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در کشور صورت گرفته است.

وی وضعیت بسته بندی محصولات صنایع دستی را ضعیف و نامطلوب دانست و افزود: در حال حاضر یکی ازحلقه های مفقوده و علت عدم استقبال از محصولات صنایع دستی، نوع بسته بندی مناسب است.

محمد پور به وجود محصولات صنایع دستی بی کیفیت چینی با ظاهر و بسته بندی نامناسب در بازار ایران اشاره کرد و گفت: کالاهای صنایع دستی ایران به مراتب با کیفیت بالاتر در بازار وجود دارد که به دلیل نداشتن بسته بندی مناسب ، در بازار جایگاهی ندارد.

در این کارگاه آموزشی 20 نوع کالای صنایع دستی با بسته بندی مناسب به نمایش گذاشته شد.