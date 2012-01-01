توضیح روابط عمومی فدراسیون جودو در مورد مصاحبه یک پیشکسوت

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مصاحبه محمد کیهان با گروه ورزشی مهر و انتقاداتی که به وضعیت جودو داشت، روابط عمومی این فدراسیون در جوابیه ای که متن نامفهومی دارد، توضیحاتی را ارائه کرده است.

در توضیح این روابط عمومی آمده است:« احتراما به استحضار می رساند بارها از طرق مختلف یادآور شدیم که در درج مطالب در خصوص فدراسیون جودو اصل اطلاع رسانی دقیق از سوی گروه ورزش آن خبرگزاری محترم صورت پذیرد، اما متاسفانه باز هم شاهد هستیم که اشتباه های این خبرگزاری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.

در روز چهارشنبه 7 دی ماه سال جاری نیز مطالبی با عنوان "کادر فنی تیم ملی جودو جعبه دربسته است/ با این روش به جایی نمی رسیم" روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت. این مطلب در قالب مصاحبه با محمد کیهان می باشد، نیاز به توضیحاتی دارد که در ذیل به آن اشاره می شود. لذا خواهشمند است بنا بر قانون مطبوعات جوابیه فوق روی خبرگزاری مهر قرار گیرد.

1- موضوع مصاحبه با محمد کیهان رئیس کمیته استعداد یابی و پشتوانه سازی فدراسیون جودو و کوارش می باشد که عنوان وی به اشتباه عضو کمیته فنی ذکر شده است.

2- طبق اظهارات محمد کیهان که در اختیار روابط عمومی فدراسیون جودو قرار دارد جملاتی از وی درج شده است که تکذیب می شود. جملات تکذیب شده از سوی محمد کهیان به شرح ذیل ذکر می گردد:

* برای کسب سهمیه المپیک باید المپیکی تمرین کرد و تلاش زیاد انجام داد اما متاسفانه با این روندی که تیم ملی در پیش گرفته و نوع تمرینات معتقدم که در راه کسب سهمیه موفق نخواهیم بود.

* این عضو کمیته فنی فدراسیون جودو با ابراز تاسف از این که برای هدایت تیم ملی به سایر مربیان اعتماد نمی شود.

* در این مورد با من که عضوی از کمیته فنی فدراسیون جودو هستم هیچ مشورتی نشد و نمی دانم این چه نوعی از اداره تیم ملی است. در تیم ملی باید یک نفر به عنوان سرمربی مسئولیت داشته باشد و سایر اعضای تیم زیر نظر او فعالیت کنند.

* وی در پایان تصریح کرد: در تمرینات تیم ملی اصول اولیه تمرین رعایت نمی شود، کادر فنی هم که مختص افراد خاص است. فدراسیون باید به مربیان دیگر بها داده و با اطمینان به مربیان سازنده انگیزه کار در جودو را افزایش دهد. با این شرایط امیدی به آینده نیست.»