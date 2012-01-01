زمینه ارتقای جایگاه تیم صبای قم فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم با اشاره به عملکرد تیم فوتبال صبای قم در نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور بر لزوم تلاش و برنامه ریزی در جهت حفظ این موقعیت و دست یابی به جایگاه مناسب در پایان رقابت‌ها تاکید کرد.



استاندار قم افزود: با برنامه ریزی مناسب و مطلوب و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود، باید زمینه ارتقای جایگاه تیم را فراهم کرد.



وی موفقیت های تیم صبا در نیم فصل رقابت‌ها را مرهون رویکرد فرهنگی و تمرکز مدیریت باشگاه بر مسائل ارزشی و اخلاقی در ورزش دانست و تصریح کرد: نمایندگان ورزش قم باید در عرصه ارزش و اخلاق نیز الگو و اسوه باشند.



وی لزوم فعال شدن واحد اقتصادی باشگاه را امری ضروری خواند و گفت:به منظور شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری و رفع مشکلات مالی باشگاه، باید این واحد هر چه سریع تر راه اندازی و فعال شود.



استاندار قم با اشاره به ضرورت رصد دقیق مسائل مختلف باشگاه از سوی اعضای هیئت مدیره، لزوم تسریع در ساماندهی و تشکیل کانون هواداران باشگاه را خواستار شد.



در این جلسه ، عباس جهان بین سرپرست اداره ورزش و جوانان استان و رمضان بیگی سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم گزارشی از روند فعالیت‌ها و برنامه‌های باشگاه ارائه دادند.

