جامعه علمي ايران اسلامي به فرزانگاني چون استاد داوري مي بالد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي ، مطالعات استاد اردكاني را همواره توام با تعلق خاطر و دلبستگي به تاريخ تفكر ، فرهنگ و تمدن اسلامي دانست و گفت : اين انديشه ور گرامي در طول حيات پر بار خود لحظه اي از تحقيق و پژوهش باز نايستاده و سنگر تعليم و تربيت را رها نساخته و با اين اعتقاد كه اگر كسي حقيقتا مي خواهد درسي بخواند و به علم تعلقي داشته باشد ، حتما بايد از جنجال بپرهيزد ، گام هاي بلندي را در توسعه كرانه هاي دانش و ايجاد نهادهاي فردي و اجتماعي علم وفرهنگ برداشته است .



در بخش ديگري از اين پيام آمده است : جامعه علمي ايران اسلامي به فرزانگاني چون ايشان به خود مي بالد و اينك آگاه است كه آن استاد ارجمند ، عمر عزيز و پربار خود را در راه اعتلاي فكر ، انديشه، علم و فرهنگ اين سرزمين نهاده است . دلسوزي بسيار در تدريس و تربيت نسل جوان و تحقيق و تاليف دهها اثر ارزشمند مايه مباهات و سر بلندي است .



مسجد جامعي سرمقاله هاي پربار و ميزگردهاي وزين با حضور صاحبنظران مختلف در بيش از چهل شماره فصلنامه " نامه فرهنگ " را مبين دغدغه ها و مسئله ياب بودن داوري در عرصه هاي فكر، انديشه، فرهنگ و تمدن معاصر دانسته است .



وي از دكتر داوري به عنوان يكي از چهره هاي شاخص و فرهيخته عرصه فكر و انديشه فلسفي ياد كرده و آورده است : اين انديشمند پر توان و فعال در حوزه هاي مختلف به جامعه علمي ايران خدمت كرده است .در سمت استادي دانشگاه ، در انجمن حكمت و فلسفه، در ستاد انقلاب فرهنگي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، شوراي فرهنگ عمومي، فرهنگستان علوم و ... كتابها و مقالات ارزنده ايشان در نشريات مختلف نمودار تلاش هاي فكري استاد است .



وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين اهتمام و اقدام شايسته انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در برپايي مجلس بزرگداشت استاد فرزانه و دانا دكتر رضا داوري اردكاني را در گراميداشت اهل قلم و خادمان علم و فكر و فرهنگ را نشانه اي از اوج والاي علم و فرهنگ و مرتبت بلند معرفت و فضيلت دانست .

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