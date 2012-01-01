19 پروانه بهره برداری معادن در کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی گفت: از ابتدای سال 90 تاکنون 59 واحد صنعتی با اعتبار 145 میلیارد تومان، پروانه گرفته‌ که برای دو هزار و 267 نفر اشتغال به وجود آورده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تاکید کرد: این مبلغ علاوه بر 600 میلیارد تومان سرمایه‌ای است که برای پروژه‌‌های بزرگ سیمان سامان، کاشی کاژه و کورد تایر اختصاص یافته‌ است.

رستمی تاکید کرد: در 9 ماه نخست سال جاری 228 جواز تاسیس صادر شده که پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای 10 هزار نفر برآورد شده و این تعداد جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد داشته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به پروانه‌های بهره‌برداری بخش معدن اشاره کرد و گفت: در سال جاری 19 پروانه بهره‌برداری برای معادن استان کرمانشاه صادر شده که ذخیره این معادن 273 میلیون تن است.

رستمی افزود: صدور پروانه بهره‌برداری در سال جاری شش درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و صدور 13 گواهی کشف و 26 پروانه اکتشاف معدنی از دیگر اقدامات سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان کرمانشاه در سال 90 بوده است.

وی گفت: در سال جاری 903 واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 393 میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده که می‌تواند زمینه اشتغال 31 هزار و 200 نفر در استان را فراهم کند.

رستمی افزود: در بخش صنعت هزار و 198 جواز تاسیس صادر شده که برای این میزان جواز هشت هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تعداد واحدهای صنعتی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را 98 طرح عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها با 520 میلیارد تومان سرمایه، دو هزار و 680 نفر را شاغل می‌کند.

رستمی در پایان افزود: در بخش معدن برای 191 واحد پروانه بهره‌برداری صادر شده که زمینه اشتغال دو هزار و 100 نفر را فراهم می‌کند، همچنین 32 گواهی کشف و 79 پروانه اکتشاف نیز در 9 ماه نخست سال 90 توسط سازمان، صنعت و نجارت استان کرمانشاه صادر شده است.