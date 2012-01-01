توسعه بهداشت و درمان البرز مشارکت بخش خصوصی و دولتی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی روز یکشنبه در دومین همایش مجمع خیرین سلامت استان البرز، حرکت فرهنگی خیرین استان البرز در بحث بازسازی و راه اندازی مراکز متعدد بهداشت و درمان در استان البرز را مهم دانست و گفت: خدمت به بشرراه رسیدن به خداست وآثار مثبت آن نیز در جامعه بازتاب خواهد داشت و برجستگی این حرکت فرهنگی که کمک به سلامت جامعه است باید انعکاس داشته باشد.



وی درادامه ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی کرج و جمعیت سه میلیونی آن بیان کرد: قرارگرفتن شهر کرج به عنوان گلوگاه ارتباطی با سایر استانها، وجود شهرهای متعدد در اطراف آن، با جمعیتی که تا پایان سال به سه میلیون خواهد رسید، ضرورت وجود مراکز بهداشتی درمانی و ارائه خدمات مطلوب این مراکز را می طلبد



تدوین برنامه 5 تا 7 ساله برای رسیدن به میانگین کشوری



فرهادی ساماندهی مراکز بهداشتی- درمانی را مستلزم تدوین برنامهای 5 تا7 ساله دانست و گفت: با مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی در کنار خیرین می توان جایگاه بهداشت و درمان استان البرز رابه میانگین کشوری نزدیک کرد.



وی تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی استان البرز را اتفاق خوبی برای استان دانست و گفت: پس از منحل شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران، بستر خوبی برای فعالیت این دانشگاه و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ساکنان کرج مهیا شد.



استاندار البرز در خصوص تعداد بیمارستانهای استان البرز بیان کرد: علاوه بر تشکیل دانشگاه علوم پزشکی استان البرز که هم اکنون در چهار رشته دانشجو می پذیرد، 9 بیمارستان نیز جهت احداث به تصویب هیئت دولت رسیده است که گام خوبی برای بالابردن خدمات و شاخص های بهداشت و درمان استان البرز محسوب می شود.



فرهادی ادامه داد: بیمارستان 200 تخت خوابی کوثر و بیمارستان 32 تخت خوابی هشتگرد از جمله بیمارستانهایی است که تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد وشهروندان می توانند از ظرفیت ها و خدمات درمانی آن بهره مند شوند.



وی افزود: در شهرهای طالقان، چهارباغ و کوهسار نیز سه بیمارستان 10 تخت خوابی در شرف ساخت قرار دارد تا به سیستم درمانی استان البرز اضافه شود.



تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است



استاندار البرز به تعداد اورژانس های این شهر که با کمک خیرین تعمیر و راه اندازی شده است نیز اشاره کرد و گفت: اورژانس بیمارستان شهید مدنی، اورژانس تربیت معلم و تعمیر بیمارستان شریعتی از جمله مراکز بهداشتی- درمانی است که با مشارکت خیرین استان البرز بهره برداری شده است، اما تارسیدن به نقطه مطلوب و رسیدن به میانگین کشوری فاصله زیادی وجود دارد که حضور خیرین در این امر کارگشا خواهد بود.

استاندارالبرز پیش بینی کرد که بهداشت و درمان این استان تا 15 سال آینده در میانگین کشوری حرفی برای گفتن داشته باشد.



در پایان دومین همایش خیرین سلامت استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد از خیرین حوزه سلامت استان البرز با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد.



در این مراسم از دادگو، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به دلیل کمک 300 میلیونی برای راه اندازی مرکز قلب باز و از شهردار کرج به دلیل اختصاص 5 قطعه زمین برای احداث مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید رجایی تقدیر شد.



همچنین در این همایش در حالی از روزنامه "جام جم" به دلیل پوشش اخبار این حوزه قدردانی شد که نامی از سایر رسانه ها و خبرگزاریها برده نشد.