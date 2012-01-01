به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس رضایی در مراسم بهره‌ برداری از بنای جدید 20 بقعه متبرکه شهر شیراز افزود: استان فارس به کارگاه بازسازی مرمت بقاع متبرکه در کشور تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: 140 طرح جامع بازسازی بقاع متبرکه در فارس تصویب شده که هم‌اکنون فاز نخست آن در حال اجراست.

رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس تاکید کرد: تعداد 100 امامزاده در بافت قدیم شیراز وجود دارد که بنای آنان در شان امامزادگان نبوده و بنای 20 امامزاده با مبلغ شش میلیارد ریال توسط اداره اوقاف، خیران و شهرداری بازسازی و بهسازی شده است.

رضایی یادآور شد: یک ششم بقاع متبرکه کشور در استان فارس قرار دارد و این استان در نوروز 90 میزبان پنج میلیون زائر از سراسر کشور بوده که پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار اشیاء قیمتی و ماندگار در بقاع متبرکه استان وجود دارد که 150 مورد آن در موزه امامزادگان فارس واقع در حرم سیدعلاالدین حسین(ع) نگهداری می‌شود.

رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به وضعیت طرح توسعه آستان سیدعلاالدین حسین (ع) اظهار کرد: موزه امامزادگان فارس که در غرب حرم آستانه قرار می‌گیرد در طرح توسعه حرم جایگاه ویژه‌ای دارد و به تدریج تمام اشیا نفیس و قیمتی بقاع فارس به این موزه منتقل می‌شود.