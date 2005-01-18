ورود كشورهاي ميهمان آغاز شد / آذربايجان اولين ميهمان ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" ورزشكاران كشور آذربايجان جهت شركت د ربازيها شب گذشته از طريق مسير زميني وارد كشورمان شدند. بنا براين گزارش اين كشور كه اولين كشور وارد شده به ايران مي باشد با تركيب 3 ورزشكار در رشته كاراته در اين رقابتها حضور مي يابد.

تيم كشور آذربايجان هم اكنون در هتل شهر كه از هتلهاي وابسته به شهرداري تهران ميزبان بازيها است مستقر مي باشد. گفتني است فردا عراق به عنوان دومين كشور ميهمان ايران با ورزشكاران دو تيم تنيس روي ميز معلولين و هندبال خود وارد كشورمان خواهد شد.