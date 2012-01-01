اقدام سریع برای رفع نقاط حادثه خیز یزد صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش اظهار داشت: با توجه به اتفاقات اخیر جاده ای در مسیرهای مواصلاتی این شهرستان به خصوص محور چوپانان که منجر به کشته شدن جمعی از مردم و وارد آمدن خسارات سنگین شد، لازم هرچه سریعتر اقدامات موثری برای رفع نقاط حادثه خیز استان یزد صورت گیرد.

وی در این تذکر با اشاره به چند فقره تصادف منجر به فوت و جرح تعدادی از همشهریان و هموطنان در محورهای منتهی به شهرستان اردکان، مذاکرات تلفنی اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی، قائم مقام این وزارتخانه، مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونت عمرانی استانداری یزد را یادآور شد که در آن خواستار رفع نقاط حادثه خیز راه های اصلی و ایمنی آنها همچنین ایجاد زیرگذر در تقاطع راه های روستایی و مزارع با راه های اصلی به منظور ایمنی بخشیدن به تردد کشاورزان و مردم محلی شده است.

تابش ادامه داد: با وجود قول مساعد وزیر و مقامات مذکور، هنوز اقدامی عملی در این زمینه را شاهد نبوده ایم حتی در چند روز اخیر نیز مجددا تصادفی منجر به فوت به وقوع پیوسته است.

تابش در این نامه خواستار آن شده تا با توجه به اینکه بخشی از این راه ها در زمره پروژه های ملی است و اعتباری مناسبی نیز از محل رفع نقاط حادثه خیز وجود دارد، اقدامات اساسی و عاجلی برای ایمنی تردد در این مسیرها و جلوگیری از خسارت به جان و مال مردم انجام گیرد.

به گزارش مهر، در چند ماه اخیر حوادث تلخ و مرگباری از جمله تصادفات ماشینهای سواری شخصی، واژگونی اتوبوس، تصادفات زنجیره ای خودروهای سنگین در جاده های مواصلاتی شهرستان اردکان از جمله مسیر چوپانان رخ داده که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم شهرستان اردکان و مترددان در این مسیر و به بار آوردن خسارات سنگین مالی شده است.