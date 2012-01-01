مساجد در کشور مظلوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر یکشنبه در جلسه مشترک مدیران حوزه با کمیته امداد که در مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برگزار شد، با استقبال از اجرای طرح مسجد محوری در کمیته امداد بیان داشت: هم اکنون حوزه‌های علمیه در سراسر کشور شورای حوزوی استانی ایجاد کرده است که این شورا مدیر حوزه‌های علمیه استان را انتصاب می‌کند.



وی اضافه کرد: با ایجاد این شوراها در استان‌های سراسر کشور که در رأس آن نیز امام جمعه استان است، شبکه مرتبط حوزوی ایجاد شده و می‌تواند این شبکه با شبکه کمیته امداد که در سراسر کشور وجود دارد مرتبط باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه تاکید کرد: مدیران و روحانیون استانها باید با شعبه‌های کمیته امداد در سراسر کشور مرتبط شوند و روحانیت حامی و مددکار امداد و امداد نیز در جهت رفع مشکلات حوزه همکاری کند.



آیت الله مقتدایی تاکید کرد: حمایت حوزه از کمیته امداد می‌تواند در عرصه‌های مختلف به ویژه تبلیغی و از طریق تریبون نماز جمعه انجام شود.



وی از اجرای طرح بیمه تکمیلی برای طلاب و ابلاغ آن خبر داد و با مقایسه میان وضعیت مساجد در ترکیه با ایران تصریح کرد: مساجد در جمهوری اسلام مظلوم هستند در حالی که در کشوری مانند ترکیه که لائیک است از آب و برق و گاز رایگان استفاده می‌کنند.



600 مسجد بدون امام جماعت در البرز



مدیر حوزه های علمیه در ادامه به کمبود مسجد و روحانی در کشور اشاره و اضافه کرد: من در سفری که به استان البرز داشتم در آنجا بیان کردند که حدود هزار مسجد تنها در استان البرز داریم که 600 مسجد بدون امام جماعت است.



وی با اشاره به کمبود روحانی نیز اظهار داشت: هم اکنون آموزش و پرورش از ما تقاضای روحانی دارد که به حق هم هست و هر مدرسه نیازمند یک روحانی است اما به علت کمبود روحانی نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.



برای هر 500 نفر یک روحانی لازم است



مقتدایی با اشاره به سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب به قم و تاکید معظم له مبنی بر تدوین سند چشم انداز 20 ساله حوزه بیان داشت: تا سال 1404 جمعیت کشور به 100 میلیون نفر خواهد رسید که براساس پیش بینی ما باید برای هر 500 نفر یک روحانی داشته باشیم براین اساس نیازمند تعداد زیادی روحانی خواهیم بود.



وی اضافه کرد: با ظرفیت پذیرش فعلی حوزه امکان پاسخگویی نداریم و باید ظرفیت پذیرش فعلی را دو تا سه برابر کنیم.



مدیر حوزه‌های علمیه با تاکید بر تعامل میان حوزه و کمیته امداد عنوان کرد: این دو نهاد باید همکاری و تعامل نزدیکی با هم داشته باشند و کمیته امداد از وجوهی که می‌تواند برای ساخت مدرسه مورد استفاده قرار گیرد به حوزه کمک کند.



تدوین سند همکاری



وی بر لزوم تدوین سند همکاری میان این دو نهاد تاکید کرد و خواستار توسعه این همکاری ها شد.



