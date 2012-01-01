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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

شرکت ایران توسعه:

با جریان انحرافی ارتباطی نداریم

شرکت ایران توسعه به انتشار خبری مبنی بر "ردپای جریان انحرافی در معامله دیگر" واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ایران توسعه به انتشار خبری مبنی بر "ردپای جریان انحرافی در معامله دیگر" به شرح ذیل پاسخ داد:

" شرکت ایران توسعه دارای مدیریتی فعال در عرصه صنعتی، تولیدی- تجاری و گردشگری با سابقه 30 ساله به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه گذاری گردشگری در کشور به شمار می رود. حضور پررنگ و کسب رتبه های برتر در بسیاری از همایش ها و سمینارهای بین المللی و داخلی از جمله اولین و دومین همایش بین المللی سرمایه گذاری گردشگری در کشور به خوبی نشان دهنده این جایگاه است.

2 - شرکت  به عنوان مجموعه ای خصوصی و سهامداران آن هیچ گونه ارتباط با هیچ یک از جریانهای انحرافی در داخل و خارج از کشور نداشته و اصولا نیازی به این نحوه فعالیت ندارد، سابقه شرکت به خوبی نشان دهنده استقلال عمل و هویت برجسته آن است.

3- خرید سهام شرکت توسعه گردشگری ایران توسط ایران توسعه در ساختاری کاملا قانونی از طریق شرکت در واگذاری شبکه فرابورس و در چارچوبی کاملا قانونی و با طی تمامی مراحل تشریفات اداری از جمله ارائه ضمنانت‌نامه 3 درصدی و واریز 17 درصدی نقد و ارائه ضمانتنامه های قانونی دیگر جهت اطمینان از پرداخت اقساط طبق تمامی واگذاریهای مشابه صورت پذیرفته و ادعای آن خبرگزاری در خصوص واگذاری شرکت با یک چک کذب محض است.

4- شرکت به خوبی نگرانی برخی از کانونهای قدرت از واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی کشور را درک کرده است."

کد مطلب 1498616

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