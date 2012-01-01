با جریان انحرافی ارتباطی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ایران توسعه به انتشار خبری مبنی بر "ردپای جریان انحرافی در معامله دیگر" به شرح ذیل پاسخ داد:



" شرکت ایران توسعه دارای مدیریتی فعال در عرصه صنعتی، تولیدی- تجاری و گردشگری با سابقه 30 ساله به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه گذاری گردشگری در کشور به شمار می رود. حضور پررنگ و کسب رتبه های برتر در بسیاری از همایش ها و سمینارهای بین المللی و داخلی از جمله اولین و دومین همایش بین المللی سرمایه گذاری گردشگری در کشور به خوبی نشان دهنده این جایگاه است.

2 - شرکت به عنوان مجموعه ای خصوصی و سهامداران آن هیچ گونه ارتباط با هیچ یک از جریانهای انحرافی در داخل و خارج از کشور نداشته و اصولا نیازی به این نحوه فعالیت ندارد، سابقه شرکت به خوبی نشان دهنده استقلال عمل و هویت برجسته آن است.

3- خرید سهام شرکت توسعه گردشگری ایران توسط ایران توسعه در ساختاری کاملا قانونی از طریق شرکت در واگذاری شبکه فرابورس و در چارچوبی کاملا قانونی و با طی تمامی مراحل تشریفات اداری از جمله ارائه ضمنانت‌نامه 3 درصدی و واریز 17 درصدی نقد و ارائه ضمانتنامه های قانونی دیگر جهت اطمینان از پرداخت اقساط طبق تمامی واگذاریهای مشابه صورت پذیرفته و ادعای آن خبرگزاری در خصوص واگذاری شرکت با یک چک کذب محض است.

4- شرکت به خوبی نگرانی برخی از کانونهای قدرت از واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی کشور را درک کرده است."