گفتگو با آل خلیفه بیهوده است/ آل سعود در سراشیبی سقوط قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رژیم آل خلیفه اختیاری از خود ندارد بنابراین گفتگو و مذاکره با آن بی فایده است. امیدی به رژیم آل خلیفه وجود ندارد و کشور به سوی تونل تاریکی حرکت می کند که حکومت ستمگر حمد عامل آن است.

در این بیانیه آمده است : بحرین در حال حاضر در اشغال نیروهای سعودی است و استقلال خود را از دست داده است و دستورات از ریاض و واشنگتن صادر می شود.

ائتلاف 14 فوریه بیان کرد: آمریکا برای سرکوب بیداری اسلامی و بهار انقلابهای عربی در منطقه به رژیم آل سعود نیاز دارد.

در این بیانیه ذکر شده است : رژیمی که تظاهرات مسالمت آمیز مردمی را در هم می کوبد دیگر نباید در قدرت باقی بماند و گفتگو با آن بی فایده است.

ائتلاف چهارده فوریه بحرین با اشاره به جنایت جدید رژیم بحرین در به شهادت رساندن نوجوان 15 ساله به نام "سید هاشم سید منتظر" در روستای "ستره" بیان کرد: این جنایت به دیگر جنایات ضد بشری آل خلیفه افزوده خواهد شد.

در این بیانیه آمده است : آمریکا و کشورهای غربی از جمله انگلیس و نیز رژیم صهیونیستی تمایلی به ایجاد اصلاحات سیاسی ریشه ای و واقعی در بحرین ندارند و ترجیح می دهند که "حمد"(پادشاه بحرین) در مسند قدرت باقی بماند.

ائتلاف چهارده مارس بیان کرد: آل سعود از تغییرات و تحولات سیاسی بحرین بیمناک است، زیرا هر گونه پیشرفت سیاسی در بحرین زمینه را برای شکوفایی بهار عربی در عربستان فراهم می آورد.

در این بیانیه آمده است : با شعله ور شدن بیداری اسلامی در مناطق شرقی عربستان، رژیم آل سعود در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و با سقوط آن کشورهای کوچک دنباله رو آن نیز نابود خواهد شد.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: راههای مقاومت در برابر آل خلیفه باید از سوی همه گروههای انقلابی بررسی شود تا زمینه ریشه کنی اشغالگران فراهم آید.