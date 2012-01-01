مبالغ دریافتی فروش طبقات مازاد به شهروندان مشهدی برگردانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورای شهرداری مشهد برگزار شد، در ارتباط با نحوه پرداخت این مبالغ به شهروندان اظهارکرد: بر اساس نظرات اعلام شده از سوی اعضای شورای شهر مشهد و تصمیم گیری هایی که صورت پذیرفت باید این مبالغ دریافت شده از شهروندان به آنان برگردانده شود.

وی افزود: درنتیجه گیری که امروز در جلسه انجام شد مقرر شد که شهرداری مشهد تمامی مازاد مبالغ گرفته شده از کسانی که اقدام به انجام این صلح‌نامه‌ها با شهرداری کرده‌اند را پس از مشخص شدن بهای خدمات ارائه شده، به شهروندان برگرداند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص کسانی که در آینده قصد خرید طبقه مازاد را دارند افزود: در این زمینه مجوز مربوطه بر اساس تعرفه ‌های جاری و مصوبی که از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه خواهد شد، به زودی تعیین می‌شود.

شیر محمدی افزود: جواب شهردار مشهد در ارتباط با سئوال اعضای شورای اسلامی مبنی بر صدور صلح‌نامه‌هایی میان شهروندان و شهرداری مناطق برای ایجاد طبقه مازاد قانع کننده نبود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه و در ارتباط با این اقدام شهرداری مشهد بیان کرد: این‌گونه که شهردار مشهد برداشت کرده نبوده وشهرداری نمی تواند با ایجاد یک طبقه مازاد به شکل صلح ‌نامه و توافق‌نامه‌ها از مردم و شهروندان مبالغی را دریافت کند.

وی افزود: البته مبالغی را که شهرداری های مناطق از مردم دریافت کرده اند به دلیل سوء استفاده نبوده و این اقدام آنها به دلیل حمایت از حقوق شهروندان صورت گرفته است.

شیرمحمدی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر مشهد از این زمان به بعد که اعلام کرده است باید از این گونه اقدامات جلوگیری شود چون در صورت مشاهده این موضوع با خاطیان برخورد می شود.