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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

در شش ماهه امسال:

12 بیمار خاص از کمک های دارویی هلال احمر لاهیجان بهره مند شدند

12 بیمار خاص از کمک های دارویی هلال احمر لاهیجان بهره مند شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل هلال احمر گیلان از کمک دارویی هلال احمر لاهیجان به 12 بیمار خاص طی شش ماهه سال جاری خبر داد.

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت هلال احمرلاهیجان به بیماران دیالیزی، پیوند کلیه، ام اس، شیمی درمانی، قلبی و بیماران هورمونی به صورت رایگان کمک دارویی کرده است.

وی اظهارداشت: این کمک های دارویی افزون بر 10 میلیون ریال ارزش اقتصادی داشته که با شناسایی بیماران خاص در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در حال حاضر مرکز فوریت های دارویی هلال احمر لاهیجان تنها داروخانه شهرهای شرق گیلان و غرب مازندران است که به لحاظ خدمات رسانی بویژه به بیماران خاص پیشگام بوده و با ارائه داروهای خاص یاری دهنده آنان است.

کد مطلب 1498624

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