12 بیمار خاص از کمک های دارویی هلال احمر لاهیجان بهره مند شدند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت هلال احمرلاهیجان به بیماران دیالیزی، پیوند کلیه، ام اس، شیمی درمانی، قلبی و بیماران هورمونی به صورت رایگان کمک دارویی کرده است.

وی اظهارداشت: این کمک های دارویی افزون بر 10 میلیون ریال ارزش اقتصادی داشته که با شناسایی بیماران خاص در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در حال حاضر مرکز فوریت های دارویی هلال احمر لاهیجان تنها داروخانه شهرهای شرق گیلان و غرب مازندران است که به لحاظ خدمات رسانی بویژه به بیماران خاص پیشگام بوده و با ارائه داروهای خاص یاری دهنده آنان است.