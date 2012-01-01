تلاش برای آغاز اصلاح نظام بانکی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پنجاه و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید در تمام اقدامات و سیاست‌گذاری‌های خود تأمین آرامش خاطر مردم را مد نظر داشته باشد، گفت: باید فضای عمومی اقتصاد کشور را بدون تأثیرپذیری از تبلیغات کاذب برخی رسانه‌ها در راستای منافع کشور مدیریت کرده و اجازه نداد عده‌ای که می‌خواهند در بازار تنش ایجاد کنند، موفق شوند و این نیازمند اطلاع‌رسانی صحیح از اقدامات مثبت انجام شد.



رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به طور قاطع از بخش تولید در کشور حمایت کند، گفت: همانطور که با حمایت بانک مرکزی از بخش مسکن، تورم در کشور کاهش و ساخت و ساز افزایش پیدا کرد در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی نیز باید این حمایت‌ها انجام شود.



وی همچنین گفت: بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد باید یک بسیج عمومی میان بانک‌های کشور در این خصوص ایجاد کند تا طرح‌های اقتصادی دولت به طور کامل اجرا شده و در خدمت پیشرفت و رفاه مردم قرار بگیرد.

احمدی نژاد گفت: باید اصلاح نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تا پایان امسال به انجام برسد.

رئیس جمهور نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باید بسیار مستحکم باشد، گفت: بانک مرکزی نقطه کلیدی و نهایی اقتصادی در کشور است که تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در نهایت به این مجموعه ختم می‌شود.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و کارکنان این بانک باید خود را برای دوره‌ای پرکار آماده کنند، گفت: بانک مرکزی باید تمام بانک‌های کشور را صرف نظر از مالکیت آنها زیر نظر داشته باشد تا به واسطه این نظارت امکان کوچکترین تخلف و سوء استفاده‌ای وجود نداشته باشد.



احمدی‌نژاد همچنین لزوم توجه به قانون بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های مؤسسات مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک مرکزی موظف به تنظیم بازار پولی و مالی کشور است و باید تلاش کرد تا عدالت، پاکی و درآمدهای ملی در جامعه افزایش یابد.



احمدی نژاد لزوم هماهنگی بانک مرکزی را با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار داد و با اشاره به طراحی‌های متعدد دشمنان برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران، گفت: بانک مرکزی ستون فقرات مقابله با فشارهای دشمنان است و باید با توانمندی و خودباوری از چنان استحکامی برخوردار باشد که تمام نقشه‌های دشمنان از بین برود.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در برابر طراحی‌های دشمنان از مردم و کشور حفاظت کرده و مراقبت کرد که به مردم فشار وارد نشود، گفت: در حال حاضر در مشکل خاصی در بخش اقتصاد وجود ندارد و شاخص‌های اقتصادی در کشور نسبت به سال گذشته بهبود داشته است.



در ابتدای این جلسه رییس کل بانک مرکزی در گزارشی عملکرد بانک مرکزی در بخش‌های مختلف را طی یک سال گذشته ارائه کرد.



همچنین رئیس جمهور در حاشیه پنجاه و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فضایی صمیمی با کارکنان این سازمان دیدار و با آنان گفتگو کرد.