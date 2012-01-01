64 دهیاری در استان قزوین دارای ساختمان مستقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احد احمدی ظهر یکشنبه در جلسه مشترک بخشداران و مدیران عامل شرکت های تعاونی دهیاران استان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای توسعه متوازن در همه نقاط شهری و روستایی باید نگاه مسئولان تغییر یابد تا شاهد پیشرفت متعادل و یکسان همه مناطق باشیم.

وی افزود: خوشبختانه با نگاه ارزشمند دولت خدمتگزار در رفع محرومیت از مناطق مختلف کشور دولت های نهم و دهم در توزیع اعتبارات توجه بیشتری به روستاها دارند که جای تقدیر دارد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین گفت: یکی از اقدامات اساسی دولت دهم به ویژه در اجرای برنامه پنجم توسعه اختصاص مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه روستاها همانند شهرها بود که توانست به پیشرفت این مناطق کمک کند.

احمدی در ادامه با اشاره به حماسه 9 دی تصریح کرد: این روز تاریخی اوج بصیرت، شکوه و عظمت ملت ایران و از ماندگارترین حماسه های تاریخی مردم ایران به شمار می رود.

وی افزود: در 9 دی همه معادلات دشمنان و فتنه گران در هم ریخت و مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی نشان دادند که حتاکان، فتنه گران و یزیدیان جهان دیگر در این کشور پایگاهی نداشته و نخواهند داشت.

احمدی بیان کرد: در حال حاضر با داشتن بصیرت باید هوشیاری خود را حفظ کنیم تا دوست و دشمن را تشخیص دهیم و دچار اشتباه نشویم و با حمایت از ولایت فقیه و حفظ وحدت از هر آنچه که موجب اختلاف و آسیب رساندن به ارکان نظام می شود خودداری کنیم.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین یادآورشد: فتنه 88 به علت کم توجهی به هشدارها و رهنمودهای ولی فقیه که در مناسبت های مختلف به گروههای سیاسی گوشزد می کردند رخ داد و امروز هم اگر به این بیانات توجه و عمل کنیم می توانیم ضمن تشخیص حق و باطل مسیر درست را تشخیص دهیم و اشتباه نکنیم.

احمدی در ادامه به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حساسیت زیادی برخوردار است و همه باید این شرایط را درک کرده و هوشیار باشند.

این مسئول افزود: بخشداران برای تامین شرایط برگزاری انتخابات سالم و حضور حداکثری مردم تلاش بی وقفه ای را آغاز کرده اند و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم بتوانیم چون گذشته دشمنان را ناامید کنیم.

وی از احداث ساختمان 64 دهیاری در سال آینده در استان خبر داد و افزود: در سال آینده ساختمان 64 دهیاری در دستور کار قرار گرفته و احداث می شود.

احمدی در ادامه تصریح کرد: نظارت بر رعایت کیفیت فنی در اجرای پروژه های عمرانی باید توسط دهیاران انجام شود و درخصوص انتخاب و معرفی پیمانکار دفتر روستایی هیچ دخالتی نخواهد داشت و این امر بایستی براساس قانون کار و توسط دهیاران صورت گیرد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین در خصوص شرایط انتخاب دهیار برای روستاهایی فاقد دهیاری و نحوه پرداخت حقوق و مزایا به دهیاران نیمه وقت و تمام وقت مطالبی بیان کرد.

در این جلسه همچنین درخصوص مراحل و چگونگی تشکیل تعاونی دهیاری های استان توسط کارشناس مسئول دفتر روستایی استانداری قزوین گزارشی ارائه شد.