دشمن به دنبال احیای فتنه 88 در انتخابات 90 است

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره بیانات هشدارگونه مقام معظم رهبری در خطبه های عید سعید فطر نسبت به امنیتی شدن فضای انتخابات چیست؟ گفت: یکی از تلاشهای دشمن قطعا احیای آشوب ها و اعتراضات اجتماعی با دستاویز قرار دادن انتخابات مجلس است.

وی با اعلام اینکه اخبار و اطلاعاتی که ما داریم نشان می دهد از مدت ها قبل برای این کار نقشه کشیده و طرح هایی نیز آماده کرده اند، گفت: آنها می خواهند با ایجاد نا آرامی ها و با تنفس مصنوعی، جریان فتنه را زنده کنند و از سوی دیگر با نشان دادن و برجسته سازی تقابل معترضین با نظام چهره مردمی نظام را در جهان اسلام مخصوصا در جبهه بیداری اسلامی مخدوش کرده و الهام بخشی انقلاب اسلامی را با مانع روبرو سازند.

فرمانده کل سپاه همچنین در جواب پرسش دیگر مهر مبنی براینکه شما به عنوان فرمانده کل سپاه چه راهکارهایی برای مقابله با این ترفند ها پیشنهاد می کنید، گفت: راهکار نظام همیشه اتکال به ذات لایزال الهی و استظهار به حضور توأم با بصیرت و مومنانه مردم در صحنه بوده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با مردم و با شعار الله اکبر آغاز شد و با نام خدا و حمایت مستمر مردم راه تعالی بخش خود را طی خواهد نمود، خاطرنشان کرد: مردم مومن ولایتمدار و با بصیرت با درک شرایط حساسی که در آن قرار داریم و با مشارکت حداکثری خود این توطئه جدید دشمن را نیز خنثی خواهند کرد و با برگزیدن نمایندگانی ولایتمدار، انقلابی، ضد اشرافیت، عدالت طلب وساده زیست، مجلسی قوی و مقتدر شکل خواهند داد و خواب پریشان کسانی که برای نظام چه در بعد امنیتی و چه در بعد سیاسی خط و نشان می‌کشند را برهم خواهند زد.

مشروح این گفتگو که به مناسبت سالگرد حماسه نهم دی ماه صورت پذیرفته است فردا منتشر خواهد شد.