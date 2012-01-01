فرصت دو هفته ای به بانکهای گلستان/ پرونده های اشتغالزا تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نهمین جلسه کارگروه اشتغال استان افزود: دبیرخانه کارگروه نیز باید در همین مدت 2 برابر پرونده های ارجاعی به بانک را برای آنان ارسال کند.

قناعت یادآور شد: تسهیلاتی که به سختی در اختیار بانک ها قرار داده شده، خروجش از استان ممنوع است و باید جلوی این کار چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی گرفته شود.



رئیس کارگروه اشتغال استان با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در جلسه گفت: درست است که برخی بانک ها محدودیت و معذوریت دارند، اما باید با تشکیل کارگروه هایی ویژه در شورای هماهنگی بانک ها به این موضوع پرداخته شود و اگر مشکل کشوری است، ما باید پیگیر حل این بخش باشیم و اگر مشکلات استانی است، با راهکارهای مختلف می توان این مسئله را برطرف کرد.

به گفته قناعت، بانک ها باید دلایل خود را برای عدم ارائه برخی تسهیلات اعلام کنند، زیرا با تلاش های جدی که از سوی مدیران شده، اعتبارات خوبی در بخش تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در اختیار بانک های عامل قرار گرفته و باید مشکلات عمده برطرف شود.

وی اظهار داشت: دبیر کارگروه، به همراه مدیران هر دستگاه و مدیران بانک های عامل، باید در جلسات مشترک با هم مشکلات را برطرف کنند.



به گفته وی، دولت نهم و دهم، به سمت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی گام برداشته و اگر قرار است نقدی به این کار شود، باید انتقادات سازنده و تاثیرگذار باشد، نه آن که با حرف ها و مباحثی، جلوی این کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: دولت از ابتدا، با ایجاد این فضا، سعی داشته تا پایان کار دولت دهم، اشتغال را به سر منزل مقصود برساند و از درصد قابل توجه بیکاران کشور، بکاهد.

قناعت با بیان این که بیکاری در کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد، ادامه داد: البته مساله بیکاری، موضوعی جدی است و همه باید به خاطر داشته باشیم که ایجاد فرصت شغلی و اشتغال کاری نیست که دولت بخواهد برای خود انجام دهد و پس از پایان کارش، آن را همراه خود ببرد، بلکه سود و منافع این کار برای همه ملت می ماند.

استاندار گلستان در باره تسهیل در پرداخت تسهیلات گفت: باید برای مشاغل خانگی با نشست هایی با مدیران بانک ها تدابیر لازم اندیشیده شود و مشکلاتی که متقاضیان برای ضامن و میزان تسهیلات دارند، برطرف شود.